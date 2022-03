La gala tiene a un trío de presentadoras, conformado por Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes. | Fuente: AFP

La 94° edición de los premios Oscar se da lugar este domingo 27 de marzo, en una segunda gala celebrada aún en medio de la crisis sanitaria. La gala tiene a un trío de presentadoras, conformado por Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes.

La Academia de Hollywood anunció a los ganadores de 8 categorías antes del inicio de la ceremonia televisada, en un intento por aligerar la gala. Los Oscar abrieron su votación al público y reconocerán a la película más votada en Twitter, aunque no será un premio oficial como tal.

Habrá homenajes a “El Padrino” y la saga de James Bond, que este año cumplen 50. Otra grata sorpresa de la ceremonia será la presentación de la canción “We don´t talk about Bruno” (“No se habla sobre Bruno”), de la película “Encanto”. Esta es la primera canción de Disney, de los últimos 29 años, en alcanzar el primer lugar del Top 100 de Billboard, el ranking musical más importante de los Estados Unidos.

Por otro lado, las películas nominadas en los Oscar 2022 para este año son: "The Power of the Dog", "Licorice Pizza", "Coda", "Don't Look Up", "King Richard", "Nightmare Alley", "Drive My Car", "Dune", "Belfast" y "West Side Story". ¿Cuál será la ganadora?





[EN DESARROLLO]