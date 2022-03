Billie Eilish y su hermano Finneas se presentarán en los Oscar 2022. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Neil Hall

A pocos días de la máxima fiesta del cine, los Oscar 2022, ya se van conociendo las diferentes presentaciones que se llevarán a cabo durante la noche. Una de las que se acaba de confirmar es la de Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell, quienes están nominados por su canción “No Time to Die”, compuesta para la película de James Bond del mismo nombre.

“No Time to Die” es la gran favorita para ganar el Oscar a “mejor canción original”, si tomamos en cuenta los premios que ya ha ganado a lo largo de la temporada en categorías equivalentes: Globos de Oro, Grammy, Crticis Choice y el de la Sociedad de Compositores.

Esta es la primera vez que Billie Eilish y Finneas O’Connell, de 20 y 24 años, respectivamente, son nominados para los premios Oscar.

Las canciones hechas para películas de James Bond han ganado dos premios durante la década pasada. En 2012, Adele se llevó la estatuilla por “Skyfall”, compuesta para la película del mismo nombre. Mientras que, en 2015, Sam Smith hizo lo propio con “Writings on the Wall”, de la película “Spectre”.

Oscar 2022: Beyoncé está en conversaciones para cantar en vivo desde un campo de tenis su canción para "King Richard"

El Oscar 2022 se llevará a cabo este domingo 27 de marzo. A falta de muy pocos días para la ceremonia, aún se desconocen muchos detalles, incluso algunos preparativos continúan, como es el caso de la posible actuación de Beyoncé, vía satélite desde un campo de tenis, según informó Variety.

La popular revista de cine, televisión y teatro afirma que la Academia de Cine se encuentra en conversaciones para que Beyoncé interprete “Be Alive” desde los campos de tenis de Compton, en California. Esta información viene de varias fuentes, afirma Variety.

Estos campos de tenis son testigo de los primeros raquetazos de hermanas Serena y Venus Williams aprendieron a jugar tenis, como se retrata en la película “King Richard”, para la cual se compuso “Be Alive”.

Es más, según el mismo medio, se espera que con esta presentación se abra la ceremonia de los Oscar 2022. Aunque esta información aún no ha sido confirmada por representantes oficiales de la cantante o de la Academia.

“Be Alive” de Beyoncé competirá en la categoría "mejor canción original" con “Dos Oruguitas” de Sebatián Yatra, para “Encanto”; “Down To Joy”, de Van Morrison, para Blefast; “No Time To Die”, de Billie Eilish para la película del mismo nombre; y contra “Somehow You Do”, de Diane Warren, para “Four Good Days”.

