Arrancaron los Oscar 2022. La noche de este domingo 27, los premios de la Academia de Hollywood abrieron con la presentación de Beyoncé, quien inauguró la ceremonia cantando "Be Alive" desde las canchas de tenis de la ciudad natal de las tenistas Venus y Serena Williams.

Seguidamente, aparecieron en el escenario del Dolby Theatre (Los Ángeles, EE.UU.) Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes, las conductoras de la 94 edición de la gala, quienes usaron su discurso inicial para lanzar sátiras contra el machismo y la homofobia.

Schumer empezó diciendo: "Este año presentamos la gala tres mujeres porque salimos más baratas que un solo hombre". Entre risas, Hall señaló: "Yo estoy emocionada de conducir y representar a las mujeres negras", y Schumer volvió a la carga: "Yo represento a las insoportables mujeres blancas que llaman a la policía si hacen mucho ruido".

Como es habitual en la introducción de los Oscar, las bromas no faltaron alrededor de algunos invitados. Las tres presentadoras se rieron de la falta de comedias y musicales en la carrera de Samuel L. Jackson, quien recientemente recibió un premio honorífico por su carrera, y también de "Space Jam 2" y "El poder del perro".

Our co-hosts, Regina Hall, Amy Schumer and Wanda Sykes have arrived! #Oscars pic.twitter.com/ddlLexezoL — The Academy (@TheAcademy) March 27, 2022

Wanda Sykes advierte: "Vamos a tener una noche muy gay"

En sus palabras iniciales, una de las conductoras, Wanda Sykes, se refirió a la controvertida ley aprobada en Florida (EE.UU.), llamada "No digas gay", con la que se prohibió a los profesores de las escuelas primarias a hablar sobre orientación sexual.

"Vamos a tener una gran noche y para la gente en Florida vamos a tener una noche muy gay", señaló la comediante, acompañada por risas de sus colegas y los invitados a los Oscar 2022.



Seguidamente, Amy Schumer apareció sola en el escenario y ofreció unas palabras en torno a los títulos nominados a mejor película. Destacó "Don't Look Up", "El poder del perro", "Encanto" (que vio, según bromeó, más de cien veces con su bebé) y "CODA".

Y, por supuesto, continuó con las reivindicaciones feministas al indicar, en alusión a la cinta "King Richard": "Después de muchos años en los que el cine ha ignorado las historias sobre mujeres tenemos una película que habla de la increíble historia del padre de las hermanas Williams".

"There is indeed a place for us." - Ariana DeBose, Best Actress in a Supporting Role pic.twitter.com/gMyyuXbIrq — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Las primeras 8 ganadoras

La 94° edición de los premios Oscar se vienen realizando este domingo 27 de marzo, en una segunda gala celebrada aún en medio de la crisis sanitaria. Esta vez, la gala cuenta con un trío de presentadoras, conformado por Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes.

La Academia de Hollywood anunció a los ganadores de 8 categorías antes del inicio de la ceremonia televisada, en un intento por aligerar la gala. Así, en esta primera tanda, "Dune" acumuló tres premios, mientras que otras producciones galardonadas fueron "The Eyes of Tammy Faye", "The Long Goodbye", "The Windshield Wiper" y "The Queen of Basketball".

En la ceremonia se homenajeará a “El Padrino” y la saga de James Bond, que este año celebran su 50 aniversario. Otra grata sorpresa de la gala es la presentación de la canción “We Don´t Talk About Bruno” (“No se habla sobre Bruno”), de la película “Encanto”. Esta es la primera canción de Disney, de los últimos 29 años, en alcanzar el primer lugar del Top 100 de Billboard, el ranking musical más importante de los Estados Unidos.

Por otro lado, los títulos nominados a mejor película en los Oscar 2022 para este año son: "El poder del perro", "Licorice Pizza", "Coda", "Don't Look Up", "King Richard", "Nightmare Alley", "Drive My Car", "Dune", "Belfast" y "West Side Story".

