"Encanto", "Flee" y "Los Mitchell vs. las máquinas" son tres de las candidatas a Mejor Película Animada en los Oscar 2022.

La categoría Mejor Película Animada ha ido cobrando relevancia, debido al incremento de estas producciones en las últimas dos décadas. En el Oscar 2022, por los visto durante la temporada de premios, la pelea está entre “La familia Mitchell vs. las máquinas” y “Encanto”, de Sony y Disney respectivamente. Aunque las otras tres nominadas tienen cualidades para dar la sorpresa.

Talía Vidal, crítica de cine y co-directora de Futari Proyectos, nos da algunas luces: “En los 20 años que tiene de existencia esta categoría, han sido catorce las veces que Disney ha alzado el premio. Este año podría seguir el mismo patrón si gana “Encanto”, “Luca” o “Raya”. Sobre todo “Encanto” ha generado mucho movimiento en redes sociales y además tiene tres nominaciones".

Sin embargo, Talía también nos advierte que hay otra película animada con tres nominaciones: la danesa “Flee”, a la que tampoco le ha ido del todo mal en la temporada de premios ni en el circuito de festivales.

A continuación, haremos un breve repaso de las cinco candidatas al Oscar 2022 a Mejor Película Animada.



“Encanto”

En un pueblo colombiano escondido entre las montañas, vive la familia Madrigal. Cada uno de sus integrantes recibe un poder al llegar a determinada edad, con el que ayuda a prosperar al pueblo. Sin embargo, una visión que involucra a Mirabel, la única sin poderes, amenaza con destruir a esta pintoresca familia.

De eso trata “Encanto”, película de Disney Pictures, que ha sido dirigida por Byron Howard, Jared Bush y Charise Castro Smith, y que, además de a Mejor Película Animada, está nominada a Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original.



Con esto, queda claro que la música es una de las grandes fortalezas de “Encanto”, y esto no debería extrañar si tomamos en cuenta que Lin-Manuel Miranda está detrás de la composición de buena parte de sus canciones, como es el caso de “Dos Oruguitas”, la nominada a Mejor Canción, o “No se habla de Bruno”, que le ha dado a Disney un número uno del Billboard después de treinta años.



En lo que a temporada de premios respecta, “Encanto” ha ganado los Globos de Oro, los premios de la Academia Británica (Bafta) y los del Gremio de Productores (PGA), en la categoría equivalente a Mejor Película Animada. Y en los Annie (“los Oscar de la animación), se llevó tres premios, entre ellos el de Mejor Banda Sonora.



“Flee”

Este documental animado es la excepción a la regla entre las nominadas, tanto por ser un documental, como por ser extranjera, de Dinamarca precisamente. La elección de la animación por parte de su director Jonas Poher Rasmussen, más que estética, es práctica: proteger la identidad de Amin Nawabi, seudónimo del protagonista, un refugiado afgano, cuya vida gira en torno al secreto que es revelado durante el documental y que podría costarle lo que ha construido con tanto esfuerzo.

“‘Flee’ utiliza recursos poco vistos en películas animadas como la inclusión del material de archivo y apuesta por una técnica de animación diferente al CGI [imagen generada por computadora] de Disney, lo cual llama la atención”, comenta Talía Vidal, haciendo referencia a las imágenes coyunturales, que permiten la ubicación temporal, las cuales se intercalan con el testimonio de su protagonista, que es animado.

“Flee” se llevó el Annie a Mejor Película Independiente, así como el premio a Mejor Documental en Festival de Sundance; es la primera película animada en participar en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Documental; y está nominada a Mejor Película Animada. “Los Oscar ya premiaron a 'Coco', otro musical de Disney que retrata una cultura latinoamericana, entonces sería revitalizador que apuesten por Flee”, añade Talía Vidal.

“La familia Mitchell vs. las máquinas”

Los Mitchell están lejos de ser la familia modelo, pero tampoco caen en la clasificación de disfuncional. Y esto lo demostrarán cuando el último grito de la tecnología, robots que han reemplazado a los celulares, se rebelen contra su creador y le declaren la guerra a la humanidad.

Esta comedia, dirigida por Michael Rianda y Jeff Rowe, es la segunda nominada a los Oscar de Sony Pictures Animation. La primera fue "Spider-Man: Into the Spider-Verse", que se llevó la estatuilla en el 2019. Al igual que esta, “La familia Mitchell vs. las máquinas” destaca por su variedad de efectos visuales, lo cual aporta bastante a su agitada historia.



“La familia Mitchell vs. las máquinas” ha sido una de las grandes ganadoras de la temporada de premios, al haber arrasado en los Annie al ganar sus ocho nominaciones, siendo una de ellas la de Mejor Película, categoría que también ganó en los Critic’s Choice.



“Luca”

Luca es un pequeño monstruo marino que, llevado por la curiosidad, desobedece a su familia y escapa a la superficie, donde puede aparentar ser un humano más, a menos que le caiga agua. Allí se da cuenta de que es doblemente extranjero: por su condición de recién llegado y de monstruo. Sin embargo, luchará por su derecho a ser aceptado.

Esta película de Pixar, uno de los estudios con más Oscar en animación, fue dirigida por el italiano Enrico Casarosa. Y esto no es una coincidencia: la película tiene un fuerte tinte italiano, desde las costumbres representadas, hasta el vocabulario usado.



Aunque “Luca” no ha tenido un gran desempeño durante la temporada de premios, ganó el People’s Choice a Mejor Película Familiar.



“Raya y el último dragón”

Quinientos años después de que los dragones se sacrificaran para salvar a la humanidad que habita la tierra de Kumandra, las mismas fuerzas malignas amenazan con terminar lo que dejaron inconcluso. Raya, una guerrera solitaria que presenció la destrucción de su pueblo, tendrá que buscar al último dragón y reunificar Kumandra.

“Raya y el último dragón”, dirigida por Don Hall y Carlos López Estrada, es una de las pocas películas que disfrutó de un éxito de taquilla, al bordear los 133 millones de dólares, siendo la séptima película más vista en cines el año pasado.

Sin embargo, a nivel de premiaciones no le ha ido bien. Por ejemplo, fue la película con mayor número de nominaciones a los Annie, diez en total, pero no se llevó ninguno.



Mejores cortos animados

Si bien la categoría de Mejor Película Animada se instauró en el 2002, la de Mejor Corto Animado es casi tan antigua como los mismos Oscar, al haberse creado para la quinta edición, de 1931.

“La categoría Mejor Cortometraje de Animación tiene apuestas más sólidas que la sección de largometrajes: no solo por el abanico de cortos de diferentes latitudes, sino por las diversas técnicas más allá del CGI”, nos comenta Talía Vidal.

Las candidatas al Oscar 2022 son:



“Affairs of the Art”, de la inglesa Joanna Quinn, que recurre al dibujo a mano sobre papel. Cuenta la historia de Berryl, una excéntrica mujer dispuesta a convertirse en artista.

“Bestia”, del chileno Hugo Cuvarrubias, basado en la vida de la sanguinaria Íngrid Olderöck, agente policial del gobierno de Pinochet. Ganó en Annie a mejor corto

“Boxballet”, del ruso Anton Dyakovo quien, como bien señala el nombre de la película, realiza un contraste entre el ballet y el box.

“Robin Robin”, de los británicos Dan Ojari y Mikey Please, trata sobre un ave que fue criada por ratones, y quiere demostrarles que, a pesar de las diferencias, es parte de la familia.

“El limpiaparabrisas”, del español Alberto Mielgo, sobre un hombre que se pregunta qué es el amor mientras se acaba una caja de cigarros.



