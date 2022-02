La 94 edición de los Óscar se celebrará el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.) | Fuente: EFE

Un total de 276 películas compiten para ser nominadas a los Oscar 2022 a la mejor película del año, la categoría más importante de los premios de la Academia de Hollywood, lo que supone el menor registro de los últimos diez años debido a la pandemia.

Uno de los motivos que explica este importante descenso en el registro de aspirantes, dado a conocer por la Academia, es que el periodo de elegibilidad para esta edición es de tan solo 10 meses; es decir, solo concursaron las cintas estrenadas entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2021.

EL 27% DE LAS PELÍCULAS ASPIRANTES AL OSCAR 2022 ESTÁN DIRIGIDAS POR MUJERES

De las 276 cintas estrenadas en 2021 que la Academia de Hollywood ha admitido como aspirantes al premio a la mejor película en la edición 94 de los Oscar, solo el 27 % cuenta con una mujer en la dirección, reveló un estudio publicado por el diario The Wrap.

En la edición anterior, ese porcentaje fue el mismo, aunque el galardón a la mejor película premió un largometraje dirigido por una mujer, "Nomadland", de Chloé Zhao, y la categoría contó con la presencia de otra cineasta, Emerald Fennell, por "Promising Young Woman".

¿CUÁNDO SE ANUNCIAN A LOS NOMINADOS Y CUÁL ES LA FECHA DE LOS OSCAR 2022?

La lista oficial de los nominados a los Oscar 2022 se anunciará el próximo martes 8 de febrero. Por el momento, la Academia ha dado a conocer las producciones "elegibles" para obtener una nominación. Es decir, una pre-selección de títulos que podrían competir próximamente por la codiciada estatuilla.



Aunque por el momento no hay nada oficial sobre las cintas que podrían encontrarse entre las nominadas a los Oscar 2022, "Dune", "Licorice Pizza", "House Of Gucci", "Nightmare Alley", "Spencer", "Don't Look Up" y "King Richard", entre otras, se encuentran entre las preferidas por la crítica y la audiencia. La ceremonia se realizará el próximo domingo 27 de marzo en Los Angeles, EEUU.

¿QUIÉNES SON LOS FAVORITOS A LOS OSCAR 2022?

MÚSICA (CANCIÓN ORIGINAL)

Quince canciones compiten en la categoría de Canción Original para los 94º Premios de la Academia. Ochenta y cuatro canciones fueron elegibles en la categoría. Los miembros de Music Branch votan para determinar la lista corta y los nominados.

Las canciones originales, junto con la película en la que aparece cada canción, se enumeran a continuación en orden alfabético:

"So May We Start?" de "Annette"

"Down To Joy" de "Belfast"

"Right Where I Belong” de "Brian Wilson: Long Promised Road"

"Automatic Woman" de "Bruised"

"Dream Girl" de "Cinderella"

"Beyond The Shore" de "CODA"

"The Anonymous Ones" de "Dear Evan Hansen"

"Just Look Up" de "Don’t Look Up"

"Dos Oruguitas" de "Encanto"

"Somehow You Do” de "Four Good Days"

"Guns Go Bang" de "The Harder They Fall"

"Be Alive" de "King Richard"

"No Time To Die" de "No Time to Die"

"Here I Am (Singing My Way Home)" de "Respect"

"Your Song Saved My Life" de "Sing 2"

PELICULA EXTRANJERA



Quince películas pasan a la siguiente ronda de votaciones en la categoría de Largometraje Internacional para la 94ª edición de los Premios de la Academia. Películas de 92 países fueron elegibles en la categoría.

Austria, “Great Freedom”

Bélgica, “Playground”

Bután, “Lunana: A Yak in the Classroom”

Dinamarca, “Flee”

Finlandia, “Compartment No. 6”

Alemania, “I’m Your Man”

Islandia, “Lamb”

Irán, “A Hero”

Italia, “The Hand of God”

Japón, “Drive My Car”

Kosovo, “Hive”

México, “Prayers for the Stolen”

Noruega, “The Worst Person in the World”

Panamá, “Plaza Catedral”

España, “The Good Boss”

MAQUILLAJE Y PEINADO

Diez películas pasan en la categoría de Maquillaje y Peinado para la 94ª edición de los Premios de la Academia.

“Coming 2 America”

“Cruella”

“Cyrano”

“Dune”

“The Eyes of Tammy Faye”

“House of Gucci”

“Nightmare Alley”

“No Time to Die”

“The Suicide Squad”

“West Side Story”

CORTOMETRAJE ANIMADO+



“Affairs of the Art”

“Angakusajaujuq: The Shaman’s Apprentice”

“Bad Seeds”

“Bestia”

“Boxballet”

“Flowing Home”

“Mum Is Pouring Rain”

“The Musician”

“Namoo”

“Only a Child”

“Robin Robin”

“Souvenir Souvenir”

“Step into the River”

“Us Again”

“The Windshield Wiper”

EFECTOS VISUALES

“Black Widow”

“Dune”

“Eternals”

“Free Guy”

“Ghostbusters: Afterlife”

“Godzilla vs. Kong”

“The Matrix Resurrections”

“No Time to Die”

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”

“Spider-Man: No Way Home”

SONIDO

“Belfast”

“Dune”

“Last Night in Soho”

“The Matrix Resurrections”

“No Time to Die”

“The Power of the Dog”

“A Quiet Place Part II”

“Spider-Man: No Way Home”

“tick, tick...BOOM!”

“West Side Story”

