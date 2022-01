El actor Tom Holland podría ser el anfitrión del los Oscar 2022. | Fuente: AFP

En una entrevista reciente con The Hollywood Reporter (THR), el actor Tom Holland expresó su interés en ser el anfitrión de los premios Oscar 2022, que se realizarán este 27 de marzo. Hoy, el mismo medio ha dicho que la “Academia” se ha acercado al intérprete de "Spider-Man: No Way Home" para “explorar esa posibilidad”.

Lo que sí se ha asegurado es que esta edición de los Oscar, la número 94, sí contará con un anfitrión. Así lo ha afirmado la cadena ABC, que tiene la exclusividad de los premios más importantes de la industria del cine.

La última vez que los Oscar contaron con un anfitrión fue en el 2018, cuando Jimmy Kimmel fue el encargado de conducir la ceremonia por segundo año consecutivo. Desde entonces, los premios no han tenido un presentador; fueron distintas celebridades de Hollywood quienes se encargaron de anunciar y entregar los premios a cada categoría.

El año pasado, los Oscars tuvieron una de sus audiencias más bajas, con diez millones y medio de televidentes. Esta sería la razón para retomar la fórmula del anfitrión, que tan buenos resultados dio en el pasado.

Tom Holland quisiera aparecer en "Euphoria", la serie protagonizada por Zendaya

El actor Tom Holland desea compartir roles con la actriz Zendaya más allá de las cintas de Marvel. Al parecer, "Spider-Man: No Way Home", la tercera entrega del superhéroe arácnido donde ambos vuelven a dar vida a Peter Parker y MJ, respectivamente, no le fue suficiente al intérprete británico.

Y es que, según comentó durante una entrevista con IMDB durante la promoción de la cinta de Sony y Marvel Studios, ahora quisiera ser parte de "Euphoria", la serie de HBO que Zendaya protagoniza junto a Hunter Schafer y que le valió un Emmy a mejor actriz en 2020.

"Llevo mucho tiempo solicitándolo, pero aún no ha sucedido y estoy muy decepcionado. Debo haber ido a visitar 'Euphoria' treinta veces esta temporada", aseguró Tom Holland, quien desde que pisó el set de "Wolf Hall" no ha vuelto a participar en una serie.

Curiosamente, al escuchar el pedido de su actual pareja, Zendaya afirmó: "Déjame hablar con algunas personas. ¡Vamos a poner a HBO al teléfono!". Por lo pronto, "Euphoria" alista el estreno de su nueva temporada para el 10 de enero.

