Este martes 8 de febrero se realizó la ceremonia de los nominados a los Oscar 2022 donde “El poder del perro” (‘The power of the dog’) lidera la carrera con 12 menciones.

La superproducción de ficción científica "Dune" está en segundo lugar con 10, mientras que "Belfast", de Kenneth Branagh, les sigue en tercer lugar con 7 nominaciones.

Nominaciones de "El poder del perro" en los Oscar 2022

1. Mejor actor: Benedict Cumberbatch

2. Mejor actriz de reparto: Kirsten Dunst

3. Mejor película

4. Mejor montaje

5. Mejor dirección: Jane Campion

6. Mejor actor de reparto: Kodi Smit-MCPhee

7. Mejor guion adaptado

8. Mejor edición

9. Mejor diseño

10. Mejor fotografía

11. Mejor sonido

12. Mejor banda sonora

¿Con quién compite "El poder del perro" a Mejor película?



“Belfast”

“CODA”

“No mires atrás”

“Drive My Car”

“King Richard”

“Licorice Pizza”

“West Side Story”

“El callejón de las almas perdidas”

¿Tom Holland será anfitrión en los Oscar 2022?

En una entrevista reciente con The Hollywood Reporter (THR), el actor Tom Holland expresó su interés en ser el anfitrión de los premios Oscar 2022, que se realizarán este 27 de marzo. El mismo medio ha dicho que la “Academia” se ha acercado al intérprete de "Spider-Man: No Way Home" para “explorar esa posibilidad”.

Lo que sí se ha asegurado es que esta edición de los Oscar, la número 94, sí contará con un anfitrión. Así lo ha afirmado la cadena ABC, que tiene la exclusividad de los premios más importantes de la industria del cine.

La última vez que los Oscar contaron con un anfitrión fue en el 2018, cuando Jimmy Kimmel fue el encargado de conducir la ceremonia por segundo año consecutivo. Desde entonces, los premios no han tenido un presentador; fueron distintas celebridades de Hollywood quienes se encargaron de anunciar y entregar los premios a cada categoría.

El año pasado, los Oscars tuvieron una de sus audiencias más bajas, con diez millones y medio de televidentes. Esta sería la razón para retomar la fórmula del anfitrión, que tan buenos resultados dio en el pasado.

