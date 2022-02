Oscar 2022: Las películas que compiten por una estatuilla | Fuente: Warner | Netflix

La película "The Power of the Dog", de la cineasta Jane Campion, así como "Dune", son las grandes contendoras de edición 94 de los Oscar. Ambas producciones también compiten en la categoría Mejor película junto a "Belfast", "Coda", "Don't Look Up", "Drive My Car", "King Richard", "Licorice Pizza", "Nightmare Alley" y "West Side Story".



Aunque algunas tuvieron una corta temporada en cine, otras fueron concebidas para estrenarse en plataformas de streaming. Netflix, por ejemplo, ha acaparado gran parte de las nominaciones gracias a sus producciones. En esta nota, te dejamos una lista de las cintas nominadas que actualmente puedes ver en streaming.

THE POWER OF THE DOG

Sinopsis: Los acaudalados hermanos Phil y George Burbank son las dos caras de la misma moneda. Phil es elegante y cruel, mientras que George es impasible y amable. Cuando George se casa en secreto con una viuda del pueblo, Phil lleva a cabo una guerra sádica e implacable usando a su afeminado hijo, Peter, como peón.



Directora: Jane Campion

Reparto: Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst, Kodi Smit-McPhee, Thomasin McKenzie, Frances Conroy, Keith Carradine, Geneviève Lemon, Peter Carroll, Adam Beach, Karl Willetts, Yvette Parsons, Tatum Warren-Ngata.

Plataforma: Netflix



DUNE

Sinopsis: Arrakis, también denominado "Dune", se ha convertido en el planeta más importante del universo. A su alrededor comienza una gigantesca lucha por el poder que culmina en una guerra interestelar.



Director: Denis Villeneuve

Reparto: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Zendaya, Javier Bardem, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Chang Chen, Stephen Henderson, Dave Bautista.

Plataforma: Netflix





DON'T LOOK UP

Sinopsis: Dos astrónomos mediocres descubren que, en pocos meses, un meteorito destruirá el planeta Tierra. A partir de ese momento, intentan advertir a la humanidad del peligro que se avecina a través de los medios de comunicación.

Dirección: Adam McKay

Reparto: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Rob Morgan, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Kid Cudi, Tomer Sisley.

Plataforma: Netflix





CODA

Sinopsis: Ruby es el único miembro con audición de una familia de sordos. Cada mañana, antes de ir a clases, trabaja con sus padres y su hermano tratando de mantener a flote su negocio. En el coro del instituto, Ruby descubre su pasión por la música.

Dirección: Sian Heder

Reparto: Emilia Jones, Troy Kotsur, Marlee Matlin, Daniel Durant, Eugenio Derbez, Ferdia Walsh-Peelo, Amy Forsyth, Kevin Chapman, John Fiore, Erica McDermott, Owen Burke, Rebecca Gibel, Molly Beth Thomas.

Plataforma: Netflix

KING RICHARD

Sinopsis: Richard Williams ayudó a criar a dos de las deportistas más extraordinarias de todos los tiempos, dos atletas que acabarían cambiando para siempre el deporte del tenis. Sirviéndose de métodos poco convencionales, elaboró un plan que convertiría a Venus y Serena Williams en iconos legendarios.

Dirección: Reinaldo Marcus Green

Reparto: Will Smith, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Aunjanue Ellis, Jon Bernthal, Tony Goldwyn, Andy Bean, Kevin Dunn, Craig Tate, Dylan McDermott, Katrina Begin, Andy Hoff, Jimmy Walker Jr.

Plataforma: HBO MAX

.

