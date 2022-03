Los Oscar 2022 se realizará en el teatro Dolby, de Los Ángeles el domingo 27 de marzo. | Fuente: Twitter

La 94° edición de los Oscar 2022 se realizarán el domingo 27 de marzo donde se conocerá a los ganadores de la tan ansiada estatuilla de oro. Conoce la fecha, hora, dónde y cómo ver la ceremonia que, para esta fecha especial, habrá homenajes a “El Padrino” y la saga de James Bond, que este año cumplen 50.

Otra grata sorpresa de la ceremonia será la presentación de la canción “We don´t talk about Bruno” (“No se habla sobre Bruno”), de la película “Encanto”. Esta es la primera canción de Disney, de los últimos 29 años, en alcanzar el primer lugar del Top 100 de Billboard, el ranking musical más importante de los Estados Unidos. La última fue la canción de "Aladino" “A Whole -New World”, de 1993.

Por otro lado, las películas nominadas en los Oscar 2022 para este año son: "The Power of the Dog", "Licorice Pizza", "Coda", "Don't Look Up", "King Richard", "Nightmare Alley", "Drive My Car", "Dune", "Belfast" y "West Side Story". ¿Cuál será la ganadora?

Oscar made an appearance at the #LAMarathon today. 🏃🏾‍♀️🏃🏻‍♂️🏃🏼‍♀️🏃🏽‍♂️ https://t.co/8lUjDBpch7 — The Academy (@TheAcademy) March 20, 2022

Fecha y hora para ver los Oscar 2022

El domingo 28 de marzo se realizará la ceremonia de los premios Oscar 2022. La cita será desde las 7:00 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver EN VIVO los Oscar 2022?

El evento EN DIRECTO será transmitido por TNT y TNT Series.

Oscar 2022: horarios en el mundo

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8:00 p.m.

España: 2:00 a.m. lunes 28 de marzo

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.