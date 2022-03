Los premios Oscar 2022 oficializaron las actuaciones de Billie Eilish, Sesbatián Yatra y Beyoncé. | Fuente: Instagram

Los premios Oscar 2022 nos pisan los talones. A pocos días de la ceremonia de premiación del domingo 27, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organizadora del evento, acaba de confirmar las actuaciones de los artistas nominados a “mejor canción original”, entre los que se encuentran Beyoncé, Billie Eilish y Sebastián Yatra.

Si bien varias de estas presentaciones se habían anunciado por separado, el martes 22 de marzo, a través de sus redes sociales, la Academia anunció que, de las cinco nominadas, se interpretarán cuatro durante la ceremonia.

¿Qué canciones nominadas se interpretarán?

Estas actuaciones estarán a cargo de Beyoncé, con “Be Alive”, canción de la película “King Richard”; Variety informó que la cantante está en conversaciones con la Academia para interpretar el tema desde los campos de tenis de Compton, donde las hermanas Serena y Venus Williams dieron sus primeros golpes con una raqueta, como se retrata en el filme.

Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell también interpretarán “No Time to Die”, de la última película de James Bond del mismo nombre. Debido al número de premios que la canción viene ganando desde el año pasado, se perfila como la gran favorita.

Reba McEntire, una de las voces más importantes de la música country, hará lo propio con “Somehow You Do” de la película “Four Good Days”. Esta canción fue escrita por la Diane Warren, una de las compositoras más importantes del pop estadounidense.

Lamentablemente, Van Morrison, compositor e intérprete de “Down to Joy”, para la película “Belfast”, no estará presente, debido a que se encuentra de gira. Él es una leyenda del rock, folk y blues, y cuenta con dos Grammy en su haber.

La encantadora presencia latina

Los latinos estaremos muy bien representados en los Oscar 2022 por Sebastián Yatra, quien cantará “Dos oruguitas”, tema compuesto por el músico y director teatral Lin-Manuel Miranda para la película "Encanto".

Esta canción es también una de las grandes favoritas, al haber estado nominada en otros importantes premios, como los Globos de Oro o los Critics Choice. Incluso, llegó a ubicarse entre las primeras cuarenta primeras canciones del Billboard Top 100.

Sebastián Yatra, a través de su cuenta de Instagram, se mostró muy agradecido por la oportunidad. "No podría estar más emocionado, agradecido, tengo nervios, siento muchas cosas, pero más que nada es una agradecimiento a la vida", manifestó el colombiano.

Otra canción de la película “Encanto” que se interpretará durante los Oscar 2022 es “We don’t talk about Bruno”, que llegó al primere lugar del Top 100 del Billboard, y aún se mantiene en el Top 10. Esta presentación es un caso particular, dado que la canción no está nominada. Aún no sabe quiénes serán los responsables de su interpretación.

