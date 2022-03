Billie Eilish nominada por primera vez a los premios Oscar 2022 | Fuente: Instagram / Billie Eilish

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, es una cantante y compositora estadounidense. Su carrera artística empezó a los 13 años, cuando lanzó el sencillo "Ocean Eyes". La publicación del video musical de la canción la impulsó a ganar popularidad en el mercado americano y actualmente está nominada por primera vez en los premios Oscar 2022.



La cantante americana ha sido acreedora de varios premios a lo largo de su trayectoria, su sencillo "Ocean Eyes" y "Lovely" lograron ganar el disco de platino. Mientras que su álbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", se llevó un Grammy como el álbum del año y a mejor álbum de pop vocal.

Billie Eilish está nominada a mejor canción original en los premios Oscar 2022, música que apareció en la película "No Time to Die", pero, ¿qué premios ganó por su canción?

Nominaciones y Premios de Billie Eilish

Mejor canción escrita para medios visuales - Premios Grammy

Billie Eilish ganó el premio a mejor canción escrita para medios visuales el 14 de marzo de 2021 por la cinta "No Time to Die".

Mejor canción en una película - Hollywood Music in Media Awards

Fue ganadora del premio en la categoría Mejor canción en una película durante el evento de Hollywood Music in Media Awards.





Mejor canción original - Premios Globo de Oro

La cantante logró ganar otro premio en la categoría a Mejor canción original para la cinta "No Time to Die".

Mejor canción original - Premios Satellite

La americana está nominada en los Premios Satellite en la categoría Mejor canción original.

Su primera nominación en los premios Oscar 2022

Las premiaciones Oscar, no solo son otorgados a los cineastas, sino que los intérpretes también tienen su propia categoría. Como es el caso de la cantante juvenil Billie Eilish, quien, está nominada por primera vez al mencionado premio.

La cantante está nominada en la categoría Mejor canción original de la película “No Time to Die”. Sin embargo, tendrá una dura pelea por el premio, ya que, Beyoncé, se encuentra como la favorita a llevarse la estatuilla.









