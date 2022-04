Pedro Almodóvar criticó el discurso de Will Smith durante los Oscar 2022.

El 31 de marzo, el periódico español El diario publicó una extensa crónica de Pedro Almodovar, donde el español habla sobre su experiencia en los Oscar 2022. El director de “Madres paralelas” dejó para el final del texto lo sucedido entre Will Smith y Chris Rock, alegando que en la gala sucedieron cosas de mayor interés y que ese episodio no debería marcarla.

Sin embargo, como él mismo señala, se encontraba a pocos metros del escenario y pudo ver de cerca la agresión contra Chris Rock por parte de Will Smith, así como escuchar discurso de este último.

“Me produce una sensación de absoluto rechazo lo que vi y lo que oí. No solo durante el episodio, sino también después, en el discurso de agradecimiento, un discurso que más bien parecía el de un predicador”, escribió Pedro Almodóvar.

El director hace referencia al momento en que Will Smith repitió las palabras que le había dicho Denzel Washington: “En tu momento más alto, ten cuidado, allí es cuando el diablo va por ti”.

“No se defiende ni protege a la familia a base de hostias, y no, el demonio no se aprovecha de los momentos culminantes para hacer de las suyas. El demonio, de hecho, no existe. Es un discurso fundamentalista que no debimos escuchar ni ver”, señaló Almodóvar al final de su discurso.

Almodóvar, un eterno enamorado del cine

Salvo por esta última parte, la crónica de Pedro Almodóvar para El Diario es bastante pintoresca, llena de momentos estelares que el director parece haber vivido como el enamorado al cine que es.

Desde un selfie con una foto del fallecido actor Jack Lemmon, hasta un mal chiste hecho a Al Pacino (“Tú Al Pacino, yo Al Modovar”). O haber ayudado a Penélope Cruz a llevar su vestido ante la atónita mirada de Nicole Kidman (“Mira lo que los directores hacemos con las actrices”, le dijo).

También se le “escaparon” algunos secretos sobre su próxima película junto a Cate Blanchett, que estará basada en cinco historias del libro de Lucía Berlin “Manual para mujeres de la limpieza”. Uno de estos es que aprovechó su estadía en Hollywood para hacer casting de actores.

Asimismo, tuvo palabras de elogio para películas como “Drive My Car”, para él, la mejor del año (de “CODA” no dijo nada); el documental “Summer of soul”; los jóvenes Alana Haim y Cooper Hoffman, protagonistas de “Licorice Pizza”; y Zendaya.

