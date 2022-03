El cantante colombiano Sebastián Yatra se presentó en los Oscar 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Robyn Beck

Fue una interpretación emotiva. El cantante Sebastián Yatra se subió al escenario del Dolby Theatre en Los Ángeles (EE.UU.) para cantar "Dos oruguitas", el tema de la película "Encanto", durante la gala de los Oscar 2022.

Vestido con un traje en el que sobresalían mariposas amarillas, en honor a su natal Colombia según había anunciado en una entrevista con Efe, el intérprete puso la primera cuota latina en una actuación en la que no faltaron las alusiones al país latinoamericano.

Así, el idioma español, envuelto en la voz de Sebastián Yatra, resonó en una ceremonia en la que no faltaron otras figuras hispanoamericanas como Ariana DeBose, ganadora del Oscar a mejor actriz de reparto, Eugenio Derbez, Luis Fonsi, entre otros.

Al término de su interpretación, se anunció el título ganador de mejor película animada. "Encanto", precisamente, se impuso frente al resto de competidoras, entre las que resaltaban "Raya y el último dragón", "Lucca", entre otros.

Sebastián Yatra apunta a Hollywood

Antes de presentarse en los Oscar 2022, Sebastián Yatra no descartó que desea incursionar en Hollywood como actor. Su primera interpretación, de hecho, vino en formato de serie de televisión, en "Érae una vez... pero ya no".

"Puede que pase", respondió el músico durante una entrevista con Efe en Los Ángeles (EE.UU.), minutos antes de ensayar en el teatro Dolby su actuación para los Oscar 2022, donde cantó el tema "Dos oruguitas" de la película "Encanto".

Yatra, que aseguró que se "anima a todo en la vida", no dio más detalles sobre su posible debut en Hollywood, pero reconoció que "le encantaría que pasara".

"El inglés lo manejo bastante bien, ya que crecí aquí en Estados Unidos y es lo más natural del mundo para mí. Entonces quiero actuar en español, en inglés... y ver dónde me lleva la vida", argumentó visiblemente ilusionado con todos los proyectos que tiene en marcha este año.

The Oscar for Best Animated Feature goes to... #Oscars pic.twitter.com/8k8sJTtT37 — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Oscar 2022: Así se vienen desarrollando

La 94° edición de los premios Oscar se vienen realizando este domingo 27 de marzo, en una segunda gala celebrada aún en medio de la crisis sanitaria. Esta vez, la gala cuenta con un trío de presentadoras, conformado por Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes.

La Academia de Hollywood anunció a los ganadores de 8 categorías antes del inicio de la ceremonia televisada, en un intento por aligerar la gala. Así, en esta primera tanda, "Dune" acumuló tres premios, mientras que otras producciones galardonadas fueron "The Eyes of Tammy Faye", "The Long Goodbye", "The Windshield Wiper" y "The Queen of Basketball".

En la ceremonia se homenajeará a “El Padrino” y la saga de James Bond, que este año celebran su 50 aniversario. Otra grata sorpresa de la gala es la presentación de la canción “We Don´t Talk About Bruno” (“No se habla sobre Bruno”), de la película “Encanto”. Esta es la primera canción de Disney, de los últimos 29 años, en alcanzar el primer lugar del Top 100 de Billboard, el ranking musical más importante de los Estados Unidos.

Por otro lado, los títulos nominados a mejor película en los Oscar 2022 para este año son: "El poder del perro", "Licorice Pizza", "Coda", "Don't Look Up", "King Richard", "Nightmare Alley", "Drive My Car", "Dune", "Belfast" y "West Side Story".

