Will Smith le dio una bofetada a Chris Rock durante los Oscar 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Robyn Beck

Dejó a todos los invitados en silencio. Este domingo 27, el actor Will Smith subió al escenario de los Oscar 2022 para darle una bofetada al comediante Chris Rock, quien había hecho algunas bromas alusivas a Jada Pinkett.

El ataque de Smith se dio después de que el humorista se refiriera a Pinkett al sostener por su falta de cabello: "No veo la hora de verte en 'GI Jane 2'". Luego de ser abofeteado, Rock se quedó atónito y afirmó: "Era una broma sobre 'GI Jane'".

Sin embargo, Will Smith gritó en dos ocasiones: "Deja el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca". Con todo el Dolby Theatre en silencio, Chris Rock señaló: "Wow, esta fue la más grande noche en la historia de la televisión".

Este hecho despertó un debate en redes sociales en torno a su veracidad: ¿fue actuado el golpe o real? Ya en una edición anterior de los Oscar, Chris Rock se había reído de Jada Pinkett por llamar al boicot de los premios en 2016.





Will Smith le dio una bofetada a Chris Rock por bromas alusivas a su esposa Jada Pinkett. | Fuente: AFP

El regreso de los Oscar

La edición 94 de los Oscar volvieron a la 'normalidad' tras los condicionantes de la pandemia. El Teatro Dolby, en pleno corazón del Paseo de la Fama, albergó unos premios marcados por el liderazgo de "The Power of the Dog", de Jane Campion, con doce nominaciones.

Dentro del auditorio, esperaron, como antes de la pandemia, más de 3 000 personas para conocer el veredicto de los casi 8 000 miembros de la Academia con derecho a voto.

Hasta 5 000 trabajadores se han esforzado en el último mes para garantizar que todo salga según lo previsto en esta edición donde la música jugará un rol fundamental.

Artistas como Beyoncé, Billie Eilish and Finneas, Reba McEntire o Sebastián Yatra, nominados por interpretar o componer las canciones de distintas producciones de este curso, mostraron su emoción por presentar su música a los asistentes del teatro Dolby.





