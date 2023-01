Ricardo Darín y Juan Pedro Lanzani protagonizan "Argentina, 1985", nominada a Mejor película internacional. | Fuente: Argentina, 1985

El filme "Argentina, 1985", dirigido por Santiago Mitre, fue nominado al Oscar 2023 en la categoría de Mejor película internacional, compitiendo con "All Quiet on the Western Front" (Alemania), "Close" (Bélgica), "The Quiet Girl" (Irlanda) y "EO" (Polonia).



La cinta ha tenido un gran camino previo al Oscar, llevándose el premio en la categoría a Mejor película extranjera en los Golden Globes 2023.

La película es dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín, y cuenta el juicio contra los responsables de la dictadura en Argentina durante la década de los 80.

La cinta también ganó el premio del público en la 70 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El filme de Amazon Prime Video está protagonizado también por Peter Lanzani, Alejandra Flechner y Norman Briski.

95° EDICIÓN DE LOS PREMIOS OSCAR

El Oscar 2023 se realizará el próximo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El presentador de esta edición será Jimmy Kimmel, en una gala que premiará a las cintas estrenadas en 2022.

Algunos ya parten como favoritos en la gala de premiación de la Academia de Hollywood. La película 'The Fabelmans' de Steven Spielberg, es una de las voceadas para llevarse el galardón a Mejor director y Mejor Película, compitiendo con otras favoritas como 'The Banshees of de Inisherin', de Martin McDonagh, 'Everything Everywhere All At Once' de Daniel Kwan y Daniel Scheinert y 'The Whale', que le valió un Critic Choice Award a Brendan Fraser.

