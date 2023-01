En los Oscar 2023, la actriz Andrea Riseborough fue nominada a mejor actriz por su papel en "To Leslie". | Fuente: IMDB / Cortesía de Getty Images | Fotógrafo: Rich Polk

La Academia de Artes y Ciencias Cinematógraficas anunció esta semana que revisará la manera como se llevan a cabo las campañas de promoción para los Oscar 2023, luego de que la nominación de una actriz en una película de pequeño porte causara sorpresa y desatara especulaciones.

"Es el objetivo de la Academia garantizar que la competencia por los premios se realice de forma ética y justa", dijo el despacho a cargo de los Oscar 2023 en un comunicado enviado a AFP.

El texto, sin embargo, no menciona a Andrea Riseborough, quien sorprendió al ser nominada como Mejor actriz con la pequeña película independiente "To Leslie".

En ella, Riseborough interpreta a una madre soltera que lucha con el alcoholismo.

Dirigida por Michael Morris, la cinta había recaudado 27 322 dólares de taquilla al momento del anuncio, de acuerdo con BoxOfficeMojo.



Riseborough, promocionada por estrellas de Hollywood

Pero el trabajo de Andrea Riseborough fue objeto de una intensa campaña en las redes sociales liderada por estrellas como Edward Norton, Gwyneth Paltrow y Sarah Paulson.

"Estamos revisando los procedimientos de campaña sobre los nominados de este año para estar seguros de que ninguna directriz fue violada", explica el comunicado.

Hasta que la nominación fuese anunciada el martes, "To Leslie" no figuraba entre las películas favoritas al mayor premio del cine, ni era objeto de vistosas vallas publicitarias en las principales avenidas de Los Ángeles (EE.UU.), como suele ocurrir durante la temporada de premios.

Pero medios especializados detallaron cómo la actriz, cuyo trabajo impresionó a estrellas de la ciudad de oropel, fue catapultada a última hora gracias a una feroz promoción en redes sociales, articulada en parte por la actriz Mary McCormack, esposa del director de la cinta.

"Confiamos en la integridad de nuestros procedimientos de voto y nominación, y apoyamos campañas de base genuinas a favor de interpretaciones destacables", dijo la Academia en su comunicado.

El texto agrega que la revisión servirá además "para recabar información sobre si alguna directriz debe ser modificada en esta nueva era de redes sociales y comunicación digital".

Oscar 2023: ¿Cuándo serán los premios de la Academia?

Andrea Riseborough peleará la estatuilla a mejor actriz con Cate Blanchett ("Tár"), Ana de Armas ("Blonde"), Michelle Williams ("The Fabelmans") y Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All At Once").

Los Oscar 2023 se realizará el 12 de marzo en Los Ángeles, en el Dolby Theatre. El presentador de esta edición será Jimmy Kimmel, en una gala que premiará a las cintas estrenadas en 2022.



(Con información de AFP).



