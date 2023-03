Jimmy Kimmel llegó al Teatro Dolby (Los Ángeles, EE.UU.) para presentar los Oscar 2023. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Patrick T. Fallon

Los Oscar 2023 arrancaron este domingo 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.), con su presentador Jimmy Kimmel simulando que se lanzaba de un paracaídas. En su monólogo inicial, típico en la ceremonia de los premios de la Academia, la figura televisiva bromeó con todos los asistentes y sobre las estrellas nominadas.

Así, a lo largo de sus primeras palabras, Kimmel se refirió al magisterio de Steven Spielberg, quien esta noche compite a mejor director por su película 'The Fabelmans', a los años del compositor John Williams y a la baja recaudación en taquilla que hizo la última cinta de Damien Chazelle, 'Babylon'.



Jimmy Kimmel bromeó sobre las estrellas nominadas en lo Oscar 2023 durante su discurso inicial. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Patrick T. Fallon

Jimmy Kimmel no se olvidó de las celebridades nominadas que no pudieron acudir a los Oscar 2023: Tom Cruise y James Cameron. Y cerró su discurso con una alusión a la bofetada que el año pasado le dio Will Smith a Chris Rock. "Si alguien comete un acto de violencia, serán nominados y podrán ganar, y podrán dar un discurso de 19 minutos", bromeó.

"Si algo impredecible o violento ocurre, hagan lo que hicieron el año pasado: nada. Quizás reciban un abrazo. Y si quiere bromear y decir algo y venir aquí, no será fácil, tendrán que pasar por un par de mis amigos, como un campeón Creed, luchar contra Michelle Yeoh, vencer al Mandalorian o enfrentarse a Spiderman y también con Fabelman", dijo Kimmel, entre risas.

Oscar 2023: Guillermo del Toro el primer ganador de la noche

Culminado su monólogo, Jimmy Kimmel le dio el pase al actor Dwayne Johnson y la actriz Emily Blunt para que presenten al primer premio de los Oscar 2023. La categoría fue mejor largometraje animado y la estatuilla fue a parar a manos de Guillermo del Toro por su película 'Pinocchio', estrenada el año pasado en la plataforma Netflix.

"La animación es el cine, la animación no es un género, la animación está lista para ser llevada al siguiente nivel, por favor, ayúdennos, mantengamos la animación dentro de la conversación", sostuvo el director mexicano al recibir su tercer Oscar. Los otros dos llegó a ganarlos en el 2018 gracias a su película 'La forma del agua'.





Guillermo del Toro recibió su estatuilla en los Oscar 2023 por su película animada "Pinocchio". | Fuente: AFP | Fotógrafo: Patrick T. Fallon

Seguidamente, Guillermo del Toro le agradeció a Netflix y le dedicó su premio al "amor de mi vida", su esposa Kim Morgan, y también a sus hijos y sus padres. "Soy su hijo y los amo", dijo al finalizar el cineasta. Su película 'Pinocchio' también ganó varios premios de la temporada previa a los Oscar 2023, tales como el Bafta, Critics' Choice Awards, Annie, entre otros.

'Pinocchio', de Guillermo del Toro, fue filmada bajo la técnica de stop motion y retrata, en palabras de su director, a un "Pinocho desobediente".

