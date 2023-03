La edición 95 de los Oscar se realizará el 12 de marzo. | Fuente: The Academy

La Academia de Hollywood buscará que los Oscar 2023 sea lo más atractiva posible para hacer olvidar la polémica bofetada que Will Smith propinó al cómico Chris Rock por bromear sobre la alopecia de su mujer, durante la ceremonia del año pasado.

En ese sentido, figuras como Glenn Close, Dwayne Johnson, Samuel L. Jackson, y Ariana DeBose son algunos de los actores confirmados como presentadores de la edición 95 de los Oscar, según informó la Academia de Hollywood.

Emily Blunt, Jennifer Connelly, Troy Kotsur, Riz Ahmed, Michael B. Jordan, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldaña y Donnie Yen, completan la primera lista de estrellas que participarán en la gala.

El resto de las personalidades será anunciado en los días previos al evento de cine más reputado de la industria, que tendrá lugar el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Artistas que cantarán en la gala

Recientemente la organización del evento también confirmó la participación de Rihanna, quien cantará el tema "Lift Me Up", del filme "Black Panther: Wankanda Forever", Sofia Carson y Diane Warren interpretarán "Applause", de la cinta "Tell It Like A Woman".

David Byrne, Son Lux y Stephanie Hsu actuarán también en la ceremonia con la canción "This Is a Life", de la película "Everything Everywhere All at Once".

Conductor de la gala

El conductor de la gala será el cómico y presentador Jimmy Kimmel. Es su tercera vez al frente de la ceremonia.

"Jimmy es el anfitrión perfecto para nuestra entrega 95. Su amor por las películas, su experiencia en televisión en vivo y su capacidad para conectarse con audiencias globales crearán una experiencia inolvidable para nuestros millones de espectadores en todo el mundo", señaló la Academia de Hollywood en un anuncio.

Las cintas que se perfilan como las favoritas para hacerse con el Oscar a la mejor película son "Everything Everywhere All at Once", que recientemente se hizo con el Premio del Sindicato de Productores, "The Fabelmans", de Steven Spielberg tras su triunfo en los Globos de Oro, así como "All Quiet On The Western Front", de Edward Berger, que se coronó en los Premios BAFTA.

En la categoría reina hay también trabajos de gran presupuesto como los filmes "Top Gun: Maverick", de Joseph Kosinski, y "Avatar: The Way of Water", de James Cameron y películas con menor proyección comercial como "The Triangle of Sadness", de Ruben Östlund, o "Women Talking", de la cineasta Sarah Polley.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.