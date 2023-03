Para el papel de Elvis Presley, Austin Butler se impuso ante Ansel Elgort, Miles Teller y Harry Styles quienes también hicieron pruebas para el rol. | Fuente: Twitter

‘Elvis’ es una de las nominadas a Mejor Película en los Oscar 2023 y está inspirada en la vida y carrera de Elvis Presley, el llamado ‘El Rey del Rock’. Considerada una de las favoritas a llevar la tan ansiada estatuilla dorada -además de las otras ocho categorías en las que está siendo considerada-, conoce qué tanta verdad hay en el desarrollo de la cinta.

Historia real de ‘Elvis’

La película se adentra en la relación entre el cantante, interpretado por Austin Butler, y el coronel Tom Parker (Tom Hanks). Él fue su mánager y mano derecha, lo dirigió hasta convertirlo en una de las más grandes estrellas en la industria.

Muchos lo llamaban ‘coronel’ y cambió la década de los 50 gracias a que Elvis Presley les sacó jugo a sus movimientos pélvicos. Después de verlo en un concurso local, Parker fue muy astuto al ver en él una mina de oro por el gran potencial que tenía.

Combinando el blues, jazz, country, baladas, gospel y luego centrándose en el rock, hizo que sus fanáticos lo proclamaran como rey. La cinta dirigida por Baz Luhrmann muestra la manipulación de Parker en varias situaciones como influir en su decisión de ir a la guerra y de convencerlo a que no vaya de gira de manera internacional, pero en el fondo era porque el ‘coronel’ no podía salir de Estados Unidos por su situación migratoria.

La película también muestra la relación de Elvis Presley con su madre Gladys (Helen Thompson) así como su matrimonio con Priscilla (Olivia DeJonge). En la producción se ve a ambos reuniéndose en Alemania en 1959 cuando el cantante sirvió al ejército, sin embargo, según contó ella en su libro 'Elvis and Me', en esa época vivía en Wesbaden porque su padrastro era de la Fuerza Aérea y conoció a Elvis cuando tenía 24 y ella, 14.

“Al principio, mis padres dijeron que no debería salir con Elvis, que era demasiado joven, lo cual era cierto. Mi madre sintió que era una oportunidad única en la vida y, además, no me estaba haciendo daño. Finalmente convenció a papá para que diera su consentimiento".

Otro tema que se omite en ‘Elvis’ son las infidelidades por parte de Priscilla. En sus memorias, confesó que tuvo un breve romance con un profesor de baile y luego con un instructor de karate. No obstante, el director explicó por qué no se centró en estos puntos:

“Aunque esta historia se llama ‘Elvis’, también es la historia del Coronel Tom Parker, al menos en lo que respecta a su narración; él es nuestra entrada, nuestro narrador, y uno poco fiable”, afirmó el guionista, director y productor Baz Luhrmann, cuya extensa investigación sobre el ícono de la música le ayudó a descubrir la extraña asociación que se esconde tras el éxito público y las luchas personales del artista. “Como me gusta decir, el coronel Tom Parker nunca fue un coronel, nunca fue un Tom, nunca fue un Parker, pero es un personaje fascinante de todos modos. Dirigía una feria de paso dedicado a encontrar ese gran acto”.

