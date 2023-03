“The Last of Us” adelanta el estreno de su capítulo final por la ceremonia de los Oscar 2023 | Fuente: HBO

HBO apuesta por dos momentos importantes de la televisión por streaming este domingo 12 de marzo. Por un lado, la gala televisada de los Oscar 2023 que se realizan en Los Ángeles. Por otro, el estreno del episodio final de ‘The Last of Us’, que ya confirmó su segunda temporada. El horario del cierre de temporada de la serie de HBO se adelantará una hora antes de su estreno oficial.

La plataforma de streaming anunció los horarios en los que se podrá ver el episodio de fin de temporada de “The Last of Us”.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 8 p.m.

México, Costa Rica: 7 p.m.

Puerto Rico: 9 p.m.

Argentina, Uruguay, Chile: 10 p.m.

Logramos escapar de los chasqueadores y llegamos a nuestro destino junto con Ellie y Joel. ¿Están listos? No te pierdas el final de temporada de #TheLastOfUs este domingo solo por #HBOLAT y @hbomaxla. pic.twitter.com/TwkG8VCZVg — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) March 6, 2023

Segunda temporada confirmada

Tras el éxito obtenido a nivel mundial, tanto en críticas como con los fans, el drama original de HBO, "The Last Of Us" ha sido renovado para una segunda temporada. La serie de los co-creadores Craig Mazin, ganador de un Emmy por Chernobyl, de HBO, y Neil Druckmann, creador y guionista de la galardonada franquicia de videojuegos "The Last Of Us" y co-presidente de Naughty Dog, marca el mayor estreno de un primer episodio de una serie de HBO en HBO Max, superando los lanzamientos de los primeros episodios de "La Casa del Dragón" y de "Euphoria" T2 en sus primeras 24 horas en la plataforma en Latinoamérica.

