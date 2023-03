'Tár' es una de las diez películas nominadas a los Oscar 2023 y está protagonizado por Cate Blanchett. | Fuente: Twitter

‘Tár’ ha atrapado a muchos fanáticos por su trama psicológico. La cinta nominada al Oscar 2023 muestra una mirada profunda de una exitosa directora de orquesta que, a pesar de ser reconocida en la industria, grabará un proyecto importante, más que los otros que había realizado.

La interpretación de Cate Blanchett como Lydia Tár hace que muchos se pregunten si este personaje existe en la vida real ya que la actriz es específica con sus movimientos, diálogos y vivencias. ¿En realidad existió Tár?

¿'Tár' está inspirado en una historia real?

La respuesta es un contundente no. No está basado en ningún director ni directora de orquesta. Como es de conocimiento, las películas biográficas están dando la hora, sin embargo, este no es el caso.

El rumor de que se tratara de alguien que no quería ser descubierto fue expandido por Wikipedia ya que tuvo una página dedicada netamente a este personaje incrementando las dudas entre los seguidores de la cinta, pero al no ser real, lo cerraron.

Lo que sí se debe mencionar es que el director de ‘Tár’, Todd Field, declaró para Variety que hay varias escenas que se inspiran en sus experiencias en las clases de la escuela de cine, por lo que le da un toque más realista.

La película nominada a los Oscar 2023 explora la necesidad de querer dejar una marca en el mundo, de buscar la perfección cuando no la hay, de dejar un legado a pesar de ser reconocida y también, la obsesión de ser mejor que ayer, incluso si eso implique destruir a todos los que te acompañan en el proceso.



Lo que quiso expresar el director en ‘Tar’ es retratar la paranoia que sufren los famosos: “Cuando hablas con alguien que ha logrado algo un mínimo de fama, siempre sospechan cuál es el ángulo de alguien. ‘¿Por qué quieren hablar conmigo? ¿Realmente se preocupan por mí?’ Ese elefante siempre está en la habitación, y se necesita una enorme cantidad de energía para tratar de aislarlo de uno mismo o para atenderlo. Pero no es una forma particularmente productiva de llevar una vida creativa”, dijo para New York Times.

Si bien Lidya Tár es totalmente ficticio, Cate Blanchett le ha dado vida con su gran interpretación. Para lograrlo, estudió junto a la orquesta sinfónica alemana Dresdner Philharmonie para poder ensayar y saber la técnica de la batuta.

“Golpear con una mano y dar forma al sonido con la otra mano fue difícil. Es una mezcla de diferentes habilidades y emociones… Pero debo decir que fue el momento más transformador de mi vida. Existe esta intensa sensación de una carga eléctrica, dando el ritmo fuerte y escuchando este gran sonido que regresa hacia ti. Es algo que nunca antes había experimentado. En ese espacio, parado en el podio, realmente te sientes como si fueras el rey o la reina del mundo”, agregó la actriz.

A pesar de que no es una historia real, cubre temas relacionados con el género y la fama, de por qué son relevantes en el mundo actual. La película se basa en las observaciones y opiniones del director y los actores para crear una historia conmovedora y creíble de una artista cuya propia mente saca lo mejor de ella.

¿Tiene que ver con Marin Alsop?

A pesar de que ‘Tár’ no tiene nada de inspiración en una persona en particular, se especuló que el perfil de la protagonista está ligado a Marin Alsop, una reconocida directora de orquesta que, justamente, también mencionan en la cinta.

Ella fue la primera mujer en dirigir la Orquesta Sinfónica de Viena y está frente a la Orquesta Sinfónica de Baltimore y del Estado de Sao Paulo. Al igual que Alsop, Tár enseña en un conservatorio muy importante, también dirige una beca de dirección. De la misma manera, Tár es lesbiana y tiene un hijo con su pareja, una violinista.

A Marin Alsop no le gustó sentirse referida en la película. “Para mí fue descorazonador. Me ofendieron como mujer, me ofendieron como directora, me ofendieron como lesbiana", dijo para el The Times.

No obstante, Cate Blanchett defendió su personaje de la crítica: Trata sobre el poder y la naturaleza corruptiva del mismo. Y creo que eso no ocurre exclusivamente en los círculos culturales. Esta mujer podría haber sido una arquitecta experta o la líder de una corporación bancaria. No creo que se hubiera podido hablar sobre la corrupción del poder, de una forma tan matizada como esta, si el personaje principal hubiera sido un hombre. En ese caso, sabemos perfectamente cómo funciona. Creo que el poder es una fuerza corruptora, independientemente del género. Creo que nos afecta a todos".



