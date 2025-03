Oscar 2025: los favoritos de la crítica peruana para arrasar en la gran noche del cine

Tras una temporada de premios llena de sorpresas, este domingo se revelarán los ganadores de los Oscar 2025. Mientras tanto, críticos de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (Apreci) comparten con RPP sus predicciones en las principales categorías. ¿Quiénes lideran la carrera?

Amigo cinéfilo, si algo nos enseñó esta temporada de premios es que la carrera al Oscar es larga, emocionante e incierta. Aunque algunas categorías parecen tener a un ganador claro, otras, como Mejor Película y Mejor Actriz, siguen siendo un misterio, especialmente después de los resultados de las últimas premiaciones.

Desde el inicio, la crítica ha respaldado a El brutalista, mientras que la temporada de premios ha favorecido a Cónclave, Anora y Un perfecto desconocido. Por otro lado, el público ha mostrado su apoyo a Wicked y Duna: Parte 2, que, no en vano, son las únicas nominadas a Mejor Película entre las 10 más taquilleras de 2024.

En las categorías de actuación, solo Kieran Culkin (Un dolor real) y Zoe Saldaña (Emilia Pérez) han arrasado con todos los premios de reparto, mientras que los protagonistas Adrien Brody (El brutalista) y Demi Moore (La sustancia) han tenido una temporada más irregular debido al resurgimiento de Timothée Chalamet (Un perfecto desconocido) y Mikey Madison (Anora).

Entonces, ¿quiénes se llevarán el Oscar 2025 este domingo? Cinco críticos de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (Apreci) nos dan sus respuestas a continuación. Ellos comparten con RPP su análisis de la temporada, comentarios sobre las películas y sus favoritos para ganar en las principales categorías.

En los años 60, Bob Dylan deja atrás su vida en Minnesota para convertirse en un ícono del folk en Nueva York, desafiando las reglas y revolucionando la música con su estilo único.Fuente: Searchlight Pictures

Mejor Película

“El Oscar a la Mejor Película estará muy disputado entre Anora y Cónclave”, afirma Juan Carlos Ugarelli (Las horas rojas). La primera llega con ventaja tras imponerse en los premios principales de tres gremios clave de Hollywood: el Sindicato de Productores, el Sindicato de Directores y el Sindicato de Guionistas. Sin embargo, Ugarelli no descarta que Cónclave dé la sorpresa, sobre todo después de llevarse el BAFTA a Mejor Película y el premio al Mejor Elenco del Sindicato de Actores.

Para el crítico, Anora sobresale por su "excelente" dirección y guion, además de la actuación "sensacional" de Mikey Madison. En cambio, la mayor fortaleza de Cónclave radica en su elenco, que ofrece interpretaciones "sólidas", y en su capacidad para manejar la intriga a través del montaje y la música del compositor alemán Volker Bertelmann. “Lamentablemente, su guion flaquea en el tercer acto, con frases subrayadas y revelaciones forzadas”, advierte Ugarelli.

Nominados a Mejor Película:

Anora

El brutalista

Un completo desconocido

Cónclave

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

Aún estoy aquí

Nickel Boys

La sustancia

Wicked

Protagonizada por Ralph Fiennes, 'Cónclave' arrasó en los BAFTA con cuatro premios y ahora busca repetir el éxito en los Oscar, donde compite en ocho categorías.Fuente: House Productions

Mejor Director

La categoría de Mejor Director se perfila como una “competencia reñida” entre Sean Baker (Anora) y Brady Corbet (El brutalista). Baker parte como el favorito tras ganar el premio del Sindicato de Directores, lo que le da grandes posibilidades de alzarse con el Oscar 2025. Según señala Ugarelli, en los últimos 76 años, el ganador de este gremio ha coincidido con el Oscar en 68 ocasiones.

“Anora destaca por su ritmo vertiginoso y su balance entre comedia y drama”, explica el crítico. Sin embargo, Corbet podría dar la sorpresa, especialmente tras llevarse el Globo de Oro y el BAFTA. “El brutalista sobresale por su ambición formal, su visión creativa y su meticulosa precisión para lograr una armonía entre actuaciones, lenguaje cinematográfico y música”, añade Ugarelli.

Una joven stripper de Nueva York se casa impulsivamente con el hijo de un oligarca ruso. Lo que parecía un cuento de hadas se convierte en un caos cuando su nueva familia intenta separarlos.Fuente: Neon

Mejor Actor

La categoría de Mejor Actor es, como de costumbre, una de las más inciertas del año, señala Marcelo Paredes (In the Mood for Kino). "Mi favorito es Adrien Brody (El brutalista). Además de ser un actor talentoso, ya tiene un Oscar por El pianista (2002) y sigue siendo el ganador más joven en esta categoría", explica el crítico. Sin embargo, apunta un factor que podría jugar en su contra: "el uso de inteligencia artificial para afinar su acento húngaro en la película".

Por otro lado, Paredes advierte que Timothée Chalamet (Un completo desconocido) no debe pasarse por alto. "Es un actor joven que ha tenido un ascenso gigante", comenta. "Además, acaba de ganar el premio del Sindicato de Actores, trabaja con directores importantes y actúa en dos de las nominadas a Mejor Película: Un completo desconocido y Duna: Parte 2. También sabemos que a la Academia le encantan los biopics y las transformaciones actorales, y Chalamet se convierte en Bob Dylan, cantando y adoptando su manera de hablar", añade.

Un arquitecto húngaro emigra a Estados Unidos. con su familia en busca del éxito. A lo largo de 30 años, su ambición, los sacrificios y los secretos del pasado moldean su destino en un relato épico.Fuente: Focus Features

Mejor Actriz

"La categoría de Mejor Actriz está igualmente reñida", indica Marcelo Paredes. El crítico señala que, aunque en algún momento se pensó que Fernanda Torres (Aún estoy aquí) podría estar entre las favoritas tras ganar el Globo de Oro, sus posibilidades son reducidas. La verdadera competencia está entre dos actrices con perfiles muy distintos: Demi Moore, quien regresa a la primera línea con La sustancia, y Mikey Madison por Anora, donde ofrece "un abanico de expresiones mucho más rico".

"Mi favorita es Madison. Su actuación es más intensa, con una fuerza más íntima, aunque también tiene una exigencia física importante: la vemos bailando, luchando, gritando, llorando, en silencio. Sin desmerecer a Moore, creo que lo de Madison es mucho más interesante", apunta. Sin embargo, destaca que Moore ha logrado reinsertarse en la industria luego de años y que ahora se la valore más por su actuación. "Tal vez su triunfo en el Sindicato de Actores la hace subir un peldaño más", agrega.

Una mujer desesperada por rejuvenecer prueba un suero revolucionario, pero los efectos secundarios son aterradores. Un thriller de terror y ciencia ficción sobre la obsesión con la belleza.Fuente: MUBI

Mejor Actor de Reparto

“Kieran Culkin lleva, por mucho, la delantera en la carrera por el Oscar 2025 a Mejor Actor de Reparto", afirma Alejandra Bernedo (Girls at Films). Dirigido por Jesse Eisenberg, Culkin sobresale en Un dolor real, donde interpreta a un vagabundo excéntrico que oculta una profunda depresión de la que no puede salir. Para Bernedo, su victoria es casi un hecho tras haber arrasado en los BAFTA, los Critics' Choice, el Globo de Oro y el Sindicato de Actores.

"Aunque el desempeño de los otros nominados es igualmente notable, Culkin viene de ser reconocido en los Emmy 2024 por su trabajo en Succession. Además, es un actor carismático en sus apariciones públicas, con la misma irreverencia y sensibilidad que caracteriza a su personaje en la película. El propio Eisenberg reveló que nunca hizo un casting para ese papel, porque siempre tuvo en mente a Culkin. El personaje calzó a la perfección con él”, explica.

David y Benji viajan a Polonia para honrar a su abuela fallecida, pero al descubrir secretos familiares, la relación entre ellos se ve amenazada por viejos conflictos no resueltos.Fuente: Searchlight Pictures

Mejor Actriz de Reparto

Zoe Saldaña (Emilia Pérez) ha tenido una temporada impecable tras ganar el Globo de Oro, el Critics' Choice, el BAFTA y el premio del Sindicato de Actores. Para Nilton Arana (Cinencuentro), la actriz tiene todas las posibilidades de llevarse el Oscar 2025 a Mejor Actriz de Reparto, a pesar de las polémicas que rodean la película, luego del resurgimiento de antiguos tuits racistas y xenofóbicos de su compañera de elenco, Karla Sofía Gascón.

“No es mi favorita entre las nominadas (ese puesto lo tiene Felicity Jones por El brutalista), pero hay que mencionar que, entre su enérgica performance en los números musicales y su capacidad para adaptarse a los cambios tonales del filme, la estatuilla estaría correctamente merecida”, señala el crítico.

Un poderoso narcotraficante busca desaparecer y empieza una nueva vida como mujer. Entre drama y musical, la película explora la identidad, la redención y el peso de las segundas oportunidades.Fuente: Pathé Films

Mejor Película Internacional

En la categoría de Mejor Película Internacional, la favorita actual es la brasileña Aún estoy aquí, dirigida por Walter Salles y protagonizada por Fernanda Torres, según Laslo Rojas (Cinencuentro). Sin embargo, el crítico considera que hay competidoras superiores en esta edición, como la “hermosa” animación letona Flow, de Gints Zilbalodis, y el “intenso” drama iraní The Seed of the Sacred Fig, dirigido por Mohammad Rasoulof.

"Aún estoy aquí corre con favoritismo porque, también está nominada también a Mejor Película, y no arrastra los múltiples anticuerpos de su rival, la nefasta Emilia Pérez”, explica Rojas. Además, en 1999, Salles obtuvo esta misma nominación por Estación central, que curiosamente estuvo protagonizada por la madre de Torres, la legendaria Fernanda Montenegro.

El filme es un thriller político-familiar ambientado en el turbulento Río de Janeiro de inicios de los años 70, que se sostiene gracias a la “estupenda performance” de Torres. “La dirección clásica y elegante de Salles ofrece el tipo de cine con relevancia social e intensidad dramática que tanto gusta en la Academia”, añade el crítico.

En la Brasil de los 70, Eunice Paiva enfrenta la dictadura militar mientras lucha por encontrar a su esposo desaparecido. Un drama político y familiar con un poderoso trasfondo histórico.Fuente: Sony Pictures Releasing

Mejor Película Animada

Rafael Santisteban (Estrimin.pe) señala que la categoría de Mejor Película Animada ha ganado relevancia en las últimas ediciones de los Oscar, con una competencia cada vez más reñida y un dominio de Disney/Pixar en declive. Este año, el estudio parte con desventaja con la taquillera IntensaMente 2, “que podríamos descartar de la competencia desde ya”, apunta.

“El Oscar 2025 parece disputarse entre Robot Salvaje, de DreamWorks, y la lituana Flow, que también compite en la categoría de Mejor Película Internacional”, indica. “Aunque me encantaría ver triunfar a Flow, creo que finalmente la Academia se inclinará por Robot Salvaje. Además de haber ganado el Critics’ Choice y los Annie, en esta categoría el respaldo del estudio sigue siendo un factor determinante”, agrega.

No obstante, Santisteban asegura que cualquiera de las dos sería una elección acertada. "Flow suprime el diálogo para explorar distintos matices de las relaciones interpersonales y las experiencias difíciles que nos dejan enseñanzas, narrándolo como una fábula con una animación sencilla pero visualmente cautivadora. Por su parte, Robot Salvaje aborda el propósito de la vida y lo que nos define como seres emocionales, conectándolo con un tema tan vigente como la inteligencia artificial, todo ello con una animación bellísima y cuidada al detalle”, concluye.

En un mundo sin humanos, un gato solitario navega por ríos y paisajes abandonados, explorando la naturaleza y su propia existencia. Una hermosa y contemplativa animación sin diálogos.Fuente: BF Distribution

