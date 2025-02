Oscar 2025: las últimas 10 ganadoras a Mejor Canción Original y por qué se convirtieron en himnos

Del emotivo What Was I Made For? de Barbie al impactante Glory de Selma, repasamos los últimos 10 temas que se llevaron el Oscar a Mejor Canción Original y su impacto en la historia del cine.

Desde baladas emotivas hasta piezas vibrantes que han marcado generaciones, la categoría de Mejor Canción Original en los Oscar ha sido el escenario de temas inolvidables. Himnos como My Heart Will Go On de Titanic, Lose Yourself de 8 Mile o Let It Go de Frozen no solo conquistaron la estatuilla dorada, sino que también quedaron grabados en la memoria del público. Este domingo 2 de marzo, una nueva canción se sumará a esta prestigiosa lista.

Las nominadas de este año ofrecen una selección tan diversa como impactante: El Mal y Mi Camino del narco musical Emilia Pérez, la conmovedora The Journey de Seis Triple Ocho, Like A Bird de Sing Sing y Never Too Late de Elton John: Never Too Late. Cada una con su propio sello, estas piezas no solo buscan llevarse la estatuilla, sino también dejar su huella en la historia del Oscar 2025.

A continuación, repasamos las 10 últimas ganadoras del Oscar a Mejor Canción Original...

1. Glory – Selma (2014)

En 2015, Glory ganó el Oscar a Mejor Canción Original y se convirtió en un himno de resistencia. Escrita e interpretada por John Legend y Common, la canción fue el alma de Selma, la película de Ava DuVernay sobre la histórica marcha liderada por Martin Luther King Jr. en 1965. Con un poderoso mensaje sobre la lucha por los derechos civiles, su letra conecta el pasado con el presente, evocando la lucha contra la injusticia racial en Estados Unidos.

2. Writing’s on the Wall – Spectre (2015)

En 2016, Writing’s on the Wall, interpretada por Sam Smith y compuesta junto a Jimmy Napes, se llevó el Oscar a Mejor Canción Original. Escrita para Spectre, la entrega número 24 de James Bond dirigida por Sam Mendes, la balada melancólica destacó por su atmósfera orquestal y la emotiva interpretación de Smith. Aunque generó opiniones divididas, su elegancia y dramatismo encajaron con la vulnerabilidad del icónico espía en esta entrega.

3. City of Stars – La La Land (2016)

El Oscar a Mejor Canción Original en 2017 fue para City of Stars, compuesta por Justin Hurwitz, Benj Pasek y Justin Paul. Esta melancólica melodía, interpretada por Ryan Gosling y Emma Stone en La La Land, encapsula el sueño y la nostalgia del amor en Hollywood. Con su tono íntimo y romántico, la canción se convirtió en un símbolo del cine musical moderno, evocando los anhelos de los protagonistas de la película de Damien Chazelle.

4. Recuérdame – Coco (2017)

En 2018, Recuérdame ganó el Oscar a Mejor Canción Original conmoviendo al mundo entero. Escrita por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez para la película Coco de Pixar, la canción rinde homenaje a la memoria y el amor familiar a través de la historia de Miguel y su conexión con su bisabuelo. Con versiones contrastantes entre lo grandioso y lo íntimo, logró capturar la esencia de la película y la tradición del Día de los Muertos.

5. Shallow – A Star Is Born (2018)

El Oscar a Mejor Canción Original en 2019 fue para Shallow, el exitoso dueto de Lady Gaga y Bradley Cooper en A Star Is Born. Escrita por Gaga, Mark Ronson, Andrew Wyatt y Anthony Rossomando, la balada se convirtió en un fenómeno mundial. Su letra y emotiva interpretación reflejan la transformación de Ally, el personaje de Gaga, en una estrella, mientras explora la vulnerabilidad y el sacrificio detrás del éxito en la industria musical.

6. I'm Gonna Love Me Again – Rocketman (2019)

En 2020, el Oscar a Mejor Canción Original fue para I’m Gonna Love Me Again, escrita por Elton John y Bernie Taupin para Rocketman, el biopic sobre la vida del icónico músico. Con un vibrante ritmo rock y un mensaje de autodescubrimiento, la canción sirvió como el cierre perfecto para la película dirigida por Dexter Fletcher. Esta victoria marcó el regreso de Elton John a los Oscar, 25 años después de ganar por Can You Feel the Love Tonight? en El Rey León (1994).

7. Fight for You – Judas and the Black Messiah (2020)

En 2021, Fight for You ganó el Oscar a Mejor Canción Original con su potente mensaje de resistencia. Escrita e interpretada por H.E.R., junto a D’Mile y Tiara Thomas, la canción complementó la historia de Judas and the Black Messiah, el filme de Shaka King sobre Fred Hampton y el movimiento de los Panteras Negras. Con influencias del soul de los años 70, la canción rinde homenaje a la lucha por la justicia social.

8. No Time to Die – No Time to Die (2021)

El Oscar a Mejor Canción Original en 2022 fue para No Time to Die, la melancólica y cinematográfica pieza de Billie Eilish y Finneas O'Connell para la despedida de Daniel Craig como James Bond. Con su atmósfera sombría y una interpretación llena de tensión emocional, la canción encajó a la perfección con el tono crepuscular del filme de Cary Joji Fukunaga, consolidando a Eilish como una de las artistas más jóvenes en ganar este premio.

9. Naatu Naatu – RRR (2022)

En 2023, Naatu Naatu hizo historia al ganar el Oscar a Mejor Canción Original, convirtiéndose en la primera canción de la India en obtener este galardón. Escrita por M. M. Keeravani y Chandrabose para RRR, la épica cinta de S. S. Rajamouli, la canción se destacó por su energía vibrante y coreografía frenética. Su ritmo contagioso y su mensaje de hermandad la convirtieron en un fenómeno viral a nivel mundial.

10. What Was I Made For? – Barbie (2023)

En 2024, What Was I Made For? ganó el Oscar a Mejor Canción Original con una profunda reflexión sobre la identidad y la existencia. Escrita por Billie Eilish y Finneas O’Connell para Barbie, de Greta Gerwig, la balada melancólica acompañó la transformación de la icónica muñeca en la película. Con su letra introspectiva y emotiva interpretación, la canción se convirtió en un himno sobre el autodescubrimiento y la sensibilidad.

