El director de cine Paul Haggis fue detenido en Italia, bajo cargos de abuso sexual. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANGELA WEISS

El director y guionista canadiense Paul Haggis, premio Óscar por "Crash" (2005), fue hoy arrestado en la ciudad italiana de Ostuni (sur) acusado de abusar sexualmente de una mujer durante dos días, según avanzan los medios italianos.

Haggis, acusado de los delitos de violencia sexual y lesiones personales agravadas, está en esa localidad de la región de Apulia para participar en el festival "Allora Fest", según la televisión pública RAI, que cita un comunicado de la Fiscalía de Brindisi.

Los investigadores sostienen que el director obligó presuntamente a una mujer extranjera a mantener relaciones sexuales durante dos días y después la abandonó en el aeropuero Papola Casale, cerca de Brindisi, pese a sus "precarias" condiciones físicas y psicológicas.

La mujer fue asistida por el personal del aeropuerto y de la policía de aduanas, que la acompañaron a interponer la denuncia, y posteriormente la llevaron al hospital de Brindisi donde se activó el protocolo dedicado a las víctimas de violencia sexual.

Paul Haggis está detenido de forma cautelar

Paul Haggis, de 69 años, autor de la oscarizada "Crash" y de guiones como "Million Dollar Baby" (2004) o "Casino Royal" (2006), se encuentra detenido de forma cautelar, según la orden emitida por el fiscal Antonio Negro y su adjunta Livia Orlando.

"De acuerdo a los elementos recabados, el investigado habría obligado a la joven, conocida por él desde hace tiempo, ha mantener relaciones sexuales", sostienen los fiscales.

En enero de 2018 cuatro mujeres acusaron en Estados Unidos al realizador de episodios que iban desde la agresión sexual hasta el acoso o la violación, a raíz de una denuncia interpuesta en Nueva York por la publicista Haleigh Breest.

(Con información de EFE)

