Kevin Spacey se presentará este jueves ante la Justicia británica por agresión sexual. | Fuente: Twitter

Kevin Spacey comparecerá este jueves 16 de junio ante un tribunal londinense para afrontar cuatro cargos por agresión sexual presuntamente cometidos contra tres hombres entre 2005 y 2012 en el Reino Unido, anunció este lunes Scotland Yard.

Tras conocer las acusaciones, Spacey dijo el pasado 31 de mayo en un comunicado que se presentaría voluntariamente ante la Justicia inglesa, al tiempo que proclamó su inocencia.

“Si bien estoy decepcionado con su decisión de seguir adelante, me presentaré voluntariamente en el Reino Unido tan pronto como se pueda arreglar y me defenderé de estos cargos, que confío probarán mi inocencia”, se lee en el comunicado enviado por el actor a través de un portavoz”, se lee al final del comunicado de Kevin Spacey.

Kevin Spacey protagonizará su primera película tras escándalo de abuso sexual

Kevin Spacey protagonizará la película '1242 - Gateway to the West', su primera gran producción desde 2017, cuando el actor fue acusado y demandado en múltiples ocasiones por abuso sexual.

El ganador de dos premios Oscar estará al frente de este drama histórico en una coproducción internacional con capital procedente de Reino Unido, Hungría y Mongolia, informaron medios de comunicación especializados en Hollywood.

Esta cinta cuenta la historia Batu Khan, nieto de Genghis Khan y uno de los comandantes en jefe del imperio mongol, a quien se le asignó la responsabilidad de invadir Europa pero acabó fracasando.

En esta ocasión, Kevin Spacey compartirá reparto con actores como Eric Roberts, Christopher Lambert, Terence Stamp, Jeremy Neumark y Genevieve Florence.



El filme se espera que comience a rodarse en octubre de este año, bajo la dirección del cineasta húngaro Peter Soons, con guion de Aaron Horvath y Joan Lane, y Bill Chamberlain y Kornel Sipos como productores principales.

