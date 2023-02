Pierce Brendan Brosnan es un actor irlandés conocido por ser el quinto actor en interpretar a James Bond. | Fuente: Instagram

El reconocido actor Pierce Brosnan coprotagonizará junto a Helena Bonham Carter la película romántica "Four Letters of Love", dirigida por Polly Steele ("Let It Go"), anunció el estudio Cornerstone Films.

Este proyecto, basado en el bestseller del escritor irlandés Niall Williams publicado en 1997, será presentado en poco más de dos semanas durante el Festival Internacional de Cine de Berlín, conocido popularmente como Berlinale.

A Pierce Brosnan y Bonham Carter ("Fight Club") se suma Gabriel Byrne ("The Usual Suspects") para encarnar el papel de padres de unos jóvenes enamorados predestinados a estar juntos, a los cuales darán vida los actores Fionn O'Shea ("Dance First") y Ann Skelly ("The Nevers").

El personaje del actor es un padre que ha abandonado su rutinario trabajo para centrarse en la pintura dejando de lado también a su enamorado hijo y a una esposa dependiente, según la sinopsis oficial.

Por su parte, Byrne y Bonham Carter interpretan a los progenitores de la chica, un matrimonio conformado por un maestro de escuela y una madre luchadora que trata de sacar adelante a otro hijo que sufre parálisis cerebral.

La producción corre a cargo de Debbie Gray, quien también ejerció la misma función en el filme semifinalista al Oscar este año "Good Luck to You, Leo Grande", de Douglas Cummins ("Let Me Go") y Martina Niland ("Once").

La cinta empezará a filmarse este mes en Irlanda del Norte antes de trasladar su rodaje a la República de Irlanda.

Así, se estrenará después de que este año hayan brillado otros proyectos procedentes de Irlanda como "The Banshees of Inisherin", que ha conseguido ocho nominaciones para los Óscar 2023, y "The Quiet Girl", finalista en la categoría de mejor película internacional.

(Con información de EFE)

