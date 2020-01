Premios Goya 2020: Antonio Banderas se llevó el galardón a Mejor Actor por “Dolor y Gloria”

Antonio Banderas ganó a Mejor Actor Protagonista en los Premios Goya 2020 gracias a la cinta "Dolor y Gloria". | Fuente: EFE | Fotógrafo: Chema Moya

Antonio Banderas fue una de las figuras más elogiadas durante el transcurso de la ceremonia de los Premios Goya 2020. Y logró, gracias a su trabajo en “Dolor y Gloria”, llevarse el galardón a Mejor Actor Protagonista.

Este, sin duda, se trató de un reconocimiento especial para Banderas, quien además está nominado a los Oscar 2020: primero, por haberlo ganado en Málaga, su ciudad natal, y segundo, por ser el primer Goya que gana en toda su trayectoria artística.

Al recibirlo, el protagonista de “La piel que habito”, aprovechó para rendirle un homenaje al director de la cinta, Pedro Almodóvar, con quien ha trabajado en más de una oportunidad a lo largo de su carrera.

“Pedro [Almodóvar], hemos hecho 8 películas, nunca he tenido la oportunidad de conocer a un cineasta en particular, pero a un artista en general, con la lealtad que tú le tienes a tu cine. Nunca te has traicionado por nada. He aprendido tanto de ti, no solamente del mundo del arte y del cine, sino de la vida”, dijo Banderas al recibir el premio de la mano del actor Óscar Jaenada.

Seguidamente, el actor español reconoció la “lecciones extraordinarias” para elaborar sus personajes que recibió de la mano de Almodóvar, además de su capacidad para dirigirlo de tal manera que él pudiera “abandonarse, siendo distinto”. “Tenía que pasar contigo para llegar hasta aquí”, señaló emocionado.

"No solamente estoy vivo, sino que me siento vivo" el malagueño Antonio Banderas (@antoniobanderas) recibe el Goya a Mejor Actor Protagonista en su tierra #Goya2020 pic.twitter.com/wDikcERQWe — Premios Goya (@PremiosGoya) January 26, 2020

UNA FECHA ESPECIAL

Asimismo, Banderas indicó que no es la primera vez que estuvo nominado a los Premios Goya. De hecho, una de las cintas que lo colocó en las ediciones pasadas de esta gala estuvo dirigida por el mismo Almodóvar, a quien continuó elogiando.

“Los mejores trabajos los he hecho contigo, tú me has entendido mejor que nadie. Espero que los círculos no se hayan cerrado y tengamos la oportunidad de seguir trabajando juntos”, manifestó el también ganador del Festival de Cannes 2019.

No dudó, tampoco, en agradecer a sus colegas de grabación, empezando por Julieta Serrano, a quien llamó su “madre almodovoriana”, así como al resto del reparto.

Finalmente, destacó que haberse llevado un Goya el 25 de enero tiene un significado especial. “Estoy muy contento, soy muy feliz, especialmente porque hoy se cumplen 3 años desde que sufrí un ataque al corazón y me habéis dado este regalo para celebrar ese nuevo cumpleaños. Y no solo estoy vivo, sino que me siento vivo”, puntualizó.

Antonio Banderas compitió junto a sus pares Antonio de la Torre, nominado por “La trinchera infinita”, Karra Elejalde, por “Mientras dure la guerra”, y Luis Tosar por “Quien a hierro mata”.