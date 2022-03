Titanic es una de las películas más premiadas de la historia de los Óscar | Fuente: oscars.org

Falta poco para uno de los eventos más importantes del cine: La 94° edición de los Premios Oscar, organizada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. En donde se honrará a las mejores películas del año 2021, las cuales pasarán a la historia de los galardones otorgados por La Academia.

Dentro de estas se encuentran varias favoritas, pero una de ellas destaca por ser la más nominada, se trata de 'The Power of The Dog' de Jane Campions, la película distribuida por la plataforma de streaming Netflix, cuenta con 12 nominaciones que se posiciona entre las demás como la mejor cinta de la noche y planea llevarse a casa tantas estatuillas como le es posible.

En la historia de las Premiaciones de los Oscar, hubo muchas películas que no sólo han sido nominadas en distintas categorías, sino que han logrado ganar una cantidad de estatuillas, estas cintas han pasado a ser leyendas de la historia de los premios de La Academia. Pero, ¿Cuáles han sido las películas más ganadoras de los Premios Oscar?

Las películas más ganadoras de los Premios Oscar

El reconocido trío de películas que llegaron a hacer historia en el mundo del cine lograron ostentar 11 premiaciones Oscar cada una. Por si fuese poco, estas tres cintas en su momento fueron un éxito en taquilla, además de arrasar con las estatuillas.

'Ben Hur' (1959)

La épica película dirigida por William Wyler y protagonizada por Charlton Heston, fue nominada en 12 categorías, logrando llevarse 11 estatuillas de los Oscar en la edición número 32° de los premios de la Academia.

'Titanic' (1997)



El llamado “barco insumergible”, logró cautivar al espectador con una película lleno de drama, romanticismo y un evento trágico. La película dirigida por James Cameron y protagonizada por Kate Winslet y Leonardo Di Caprio, tuvo 14 nominaciones de las cuales ganó 11 en la edición 70° de los Premios Oscar, entre ellas logró ganar la de mejor película.

'El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey' (2003)

La fantasía épica llegaba al fin de su primera trilogía y de la mejor manera. 'El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey', es la indiscutida ganadora de todas las nominaciones de la noche de gala, la película dirigida por Peter Jackson, obtuvo 11 galardones de las 11 nominaciones dadas por la Academia en la edición °76 de los Premios Oscar.

Los clásicos honrosos ganadores de Premios Oscar

Si bien, estas no lograron ser parte del trío legendario de ganadores, también han logrado presumir una cantidad de premiaciones en los Oscar. Aquí la mención:

'Lo que el viento se llevó' (1939): Logró ganar 10 premiaciones de 13 nominaciones en la edición 39° de los Premios Oscar.

'West Side Story' (1961): Logró 10 premiaciones de las 11 nominadas en la edición 34° de los Premios dados por La Academia.

'El paciente inglés' (1996): De 12 nominaciones a los Oscar, logró llevarse 9 premios de la Academia en la edicion 69° de la gala.

'Gigi' (1958): Al igual que 'El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey', Gigi logró llevarse todas sus nominaciones a casa, de 9 menciones ganó las 9 en la Edición 31° de los Premios Oscar.

'El último emperador' (1987): Y las rachas siguen, 'El último emperador' al igual que 'Gigi', fue nominado 9 veces en la edición 60° de los Oscar, llevándose las 9 estatuillas.

