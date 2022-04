Brie Larson se suma al elenco de "Rápidos y furiosos 10". | Fuente: Instagram / Brie Larson

El reparto de "Rápidos y furiosos 10" sigue aumentando la expectativa. Esta vez, en una publicación de redes sociales, el actor Vin Diesel confirmó que la actriz Brie Larson se suma al elenco de la décima película de la saga de automóviles.

Con una fotografía publicada en Instagram, en la que ambos aparecen sonriendo, quien interpreta a Toretto dijo al inicio: "Sí, sí, sí... ves a este ángel sobre mi hombro haciéndome reír y te dices a ti mismo: '¿Es esa la Capitana Marvel?'. Claramente hay amor y risas en esta imagen".

Luego, añadió: "Lo que no ves, sin embargo, es el personaje que te presentarán en 'Rápidos y furiosos 10'. No tienen idea de lo atemporal y sorprendente que será en nuestra mitología. Más allá de su belleza, su intelecto... su Oscar, es esta alma profunda que agregará algo que quizás no esperabas, pero anhelabas. Bienvenida a la familia, Brie".

Brie Larson y su reacción al participar en "Rápidos y furiosos 10"

Por su parte, Brie Larson también compartió en su cuenta de Instagram la misma imagen que Vin Diesel, con un mensaje en el que se expresó su agradecimiento por unirse a la saga de "Rápidos y furiosos".

"La emoción ni siquiera comienza a explicar cómo me siento al unirme a la familia 'Rápidos y furiosos'. Gracias por darme la bienvenida con tanta amabilidad y entusiasmo, Vin Diesel. No puedo esperar para compartir más (cuando pueda)", escribió la ganadora de un Oscar en la leyenda de su post.

Hasta la fecha, se desconoce qué papel desempeñará Brie Larson en la nueva cinta de la franquicia. Ella formará parte de un elenco en el que otras estrellas también confirmaron su participación: Jason Momoa, que será el villano, y Daniela Melchor.

También se sabe el regreso de Tyrese Gibson, Ludacris, Michelle Rodríguez y Sung Kang a la saga. La dirección de "Rápidos y furiosos 10" está a cargo de Justin Lin y se estrenará en mayo de 2023.





