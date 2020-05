Russell Crowe desafía al coronavirus con "Unhinged", película que llega a los cines el 1 de julio

Cinta protagonizada por Russell Crowe se estrenará en cines el próximo 1 de junio. | Fuente: AFP

La película "Unhinged", que protagoniza Russell Crowe, se estrenará en los cines de Estados Unidos el 1 de julio, una fecha prematura para lo que el resto de la industria está barajando y una apuesta atrevida por ser una de las primeras cintas en las salas tras la crisis del coronavirus.



Solstice Studios aseguró este lunes en un comunicado que han tomado esta decisión después de mantener muchos contactos con la Asociación Nacional de Propietarios de Cines (NATO) y con las cadenas de cines "en un esfuerzo para reabrir las salas proporcionando contenido nuevo y original".



"Estas conversaciones nos han convencido de que hay una manera de satisfacer la demanda de una experiencia segura en los cines", apuntó el presidente y consejero delegado de Solstice Studios, Mark Gill.



El movimiento de esta compañía resulta sorprendente ya que el calendario de estrenos de Hollywood está prácticamente vacío en los meses de verano debido a la pandemia que mantiene cerrados la mayoría de los cines del planeta.



El 17 de julio está previsto que Warner Bros. estrene "Tenet", la nueva y esperadísima película de Christopher Nolan, pero no está nada claro si para entonces las salas ya estarán a pleno rendimiento como para que compense lanzar una superproducción de semejante calibre.



En una situación similar se encuentran "Mulan" (24 de julio) y "Wonder Woman 1984" (14 de agosto), cuyos estrenos ya fueron aplazados en las primeras semanas de la crisis del coronavirus.



Al margen de proyectos de este tipo que están concebidos para ser "blockbuster" (éxitos de taquilla), es posible que películas más modestas como "Unhinged" tengan una vía de comercialización en un panorama inmediato de cines con aforo limitado, grandes medidas de seguridad en las salas, e incertidumbre entre los espectadores.



Aunque todo el panorama es bastante incierto, "Unhinged" se podría beneficiar de las ganas de un sector del público por disfrutar de nuevo de la pantalla grande y también de su fecha de estreno, situada en la semana en la que en EE.UU. celebra el Día de la Independencia (4 de julio).



Con el ganador del Oscar al mejor actor por "Gladiator" (2000) como estrella, "Unhinged" es un thriller psicológico dirigido por Derrick Borte ("The Joneses", 2009) y en cuyo elenco también aparecen Caren Pistorius, Gabriel Bateman y Jimmi Simpson.



"Unhinged" narra la persecución a una familia por parte de un acosador (Crowe) tras una discusión de tráfico. EFE