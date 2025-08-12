¿Deadpool en 'Avengers: Doomsday'? Ryan Reynolds desata la locura con una imagen en redes

El actor canadiense sorprendió a sus fans con una publicación que desata expectativas, justo cuando el UCM da inicio a su Fase 6.

Solo bastó una imagen para que Ryan Reynolds sacudiera las redes sociales.

El protagonista de Deadpool compartió este lunes en sus redes una fotografía del icónico logo de los Vengadores, pero con un detalle que llamó la atención: la letra “A” intervenida en rojo, con el característico estilo del infame mercenario que él interpreta en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Aunque Avengers: Doomsday ya cuenta con un reparto confirmado que incluye a Robert Downey Jr. como Doctor Doom y a una larga lista de superhéroes que hemos visto en la pantalla grande, la ausencia de Deadpool en los anuncios oficiales ha dejado espacio para teorías que el propio Reynolds alimenta, sin confirmar ni desmentir nada.

'Deadpool & Wolverine' se sitúa seis años después de 'Deadpool 2' y sigue a Wade Wilson en una nueva misión para la Autoridad de Variación Temporal.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Deadpool en Avengers: Doomsday?

Entre los actores que volverán al UCM en la Fase 6 se encuentran Channing Tatum (Gambit), Chris Hemsworth (Thor) y Paul Rudd (Ant-Man), así como Patrick Stewart e Ian McKellen, quienes interpretaron al Profesor X y Magneto en la saga original de X-Men.

Ni Deadpool ni Wolverine —quienes protagonizaron una de las películas más taquilleras de 2024— aparecen en el reparto oficial. Sin embargo, la publicación de Reynolds ha avivado los rumores sobre una posible participación, acumulando cientos de comentarios y más de 800 mil “me gusta” en pocas horas.

Hugh Jackman y Channing Tatum interpretan a Wolverine y Gambito, respectivamente, en 'Deadpool & Wolverine'.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿De qué trata Avengers: Doomsday?

Aún no se conocen muchos detalles sobre la trama. Sin embargo, Marvel Studios ha adelantado que, catorce meses después de los eventos de Thunderbolts (2025), los Vengadores, los Wakandianos, los Cuatro Fantásticos, los Nuevos Vengadores y los X-Men “originales” unirán fuerzas para enfrentar al malvado Doctor Doom.

Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach protagonizan 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos'.Fuente: Marvel Studios

¿Qué películas forman parte de la Fase 6 del UCM?

La Fase 6 del UCM comenzó oficialmente en julio de 2025 con el estreno de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos. Continuará en julio de 2026 con Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega protagonizada por Tom Holland y Zendaya.

Cinco meses después, en diciembre de 2026, llegará Avengers: Doomsday, y un año más tarde, Avengers: Secret Wars pondrá fin a esta etapa. El gran antagonista será Victor von Doom, conocido como Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

Tom Holland hizo su última aparición como el Hombre Araña en 'Spider-Man: Sin camino a casa' (2021).Fuente: Sony Pictures Releasing

¿Quiénes actúan en Avengers: Doomsday?

Hasta el momento, Marvel Studios ha confirmado la participación de:

Chris Hemsworth como Thor

Vanessa Kirby como Sue Storm / Mujer Invisible

Anthony Mackie como Sam Wilson / Capitán América

Sebastian Stan como Bucky Barnes / Winter Soldier

Letitia Wright como Shuri / Black Panther

Paul Rudd como Scott Lang / Ant-Man

Wyatt Russell como John Walker / U.S. Agent

Tenoch Huerta Mejía como Namor

Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm / The Thing

Simu Liu como Xu Shang-Chi

Florence Pugh como Yelena Belova

Kelsey Grammer como Hank McCoy / Beast

Lewis Pullman como Bob Reynolds / Sentry

Danny Ramírez como Joaquin Torres / Falcon

Joseph Quinn como Johnny Storm / Antorcha Humana

David Harbour como Alexei Shostakov / Red Guardian

Winston Duke como M'Baku

Hannah John-Kamen como Ava Starr / Ghost

Tom Hiddleston como Loki

Patrick Stewart como Charles Xavier / Professor X

Ian McKellen como Erik Lehnsherr / Magneto

Alan Cumming como Kurt Wagner / Nightcrawler

Rebecca Romijn como Raven Darkhölme / Mystique

James Marsden como Scott Summers / Cyclops

Channing Tatum como Remy LeBeau / Gambit

Pedro Pascal como Reed Richards / Mr. Fantástico

Robert Downey Jr. como Victor von Doom / Doctor Doom

Florence Pugh vuelve como Yelena Belova, la hermana menor de Natasha Romanoff y líder del equipo en 'Thunderbolts'.Fuente: Marvel Studios

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, Avengers: Doomsday llegará a los cines de Estados Unidos el 18 de diciembre de 2026. Aunque aún no se ha confirmado su fecha en Latinoamérica, se espera que, como es costumbre, el estreno sea un día antes.

