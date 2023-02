Brendan Fraser y Michelle Yeoh se llevaron los premios de cine más importantes de los SAG Awards 2023. | Fuente: Composición (AFP)

Avanzan a paso firme hacia los Oscar 2023. Este domingo, Brendan Fraser y Michelle Yeoh se coronaron como el mejor actor y la mejor actriz, respectivamente, en los SAG Awards 2023, gracias a sus interpretaciones en 'The Whale' y 'Everything Everywhere All at Once'. Ambos están nominadas en las mismas categorías a los premios de la Academia de Hollywood.

La primera en recibir su galardón fue Yeoh, quien subió al escenario del Fairmont Century Plaza (Los Ángeles, EE.UU.) para dar un discurso lleno de sollozos y nerviosismo. "Creo que mi corazón va a explotar" dijo nada más comenzar sus palabras de agradecimiento.

Grab your tissues and prepare to be moved by the ICONIC Michelle Yeoh! #SAGAwards pic.twitter.com/ZPHoOkHb7u — SAG Awards® (@SAGawards) February 27, 2023

"Les agradezco por su amor, su apoyo, sé que competía contra titanes", dijo la actriz natural de Malasia. Luego su voz se entrecortó, le dio la espalda al público para tomar un respiro y dijo un sonoro "¡joder!", antes de continuar con un mensaje que puso en valor a las mujeres asiáticas que aspiran a conquistar la meca del cine y, finalmente, agradecer a su madre.

"Eso no es solo para mí, sino para toda mujer que se ve como yo. Gracias por darme una silla en esa mesa, porque muchas de nosotras queríamos ser vistas y oídas. Y hoy me han mostrado que eso es posible", afirmó Michelle Yeoh.

Brendan Fraser, el mejor actor por 'The Whale'

Luego del discurso de Yeoh, continuó el de Brendan Fraser, quien con su actuación en 'The Whale' se impuso ante sus contendores Austin Butler, Colin Farrell, Bill Nighy y Adam Sandler como el mejor actor en los SAG Awards 2023.

Fraser, quien da vida a un profesor depresivo que padece de obesidad mórbida, empezó su mensaje aludiendo al carné del Sindicato de Actores que consiguió en 1991. Un logro, para él, que será tan recordado como el haber obtenido su primera estatuilla individual en esta gala tras más de 30 años de carrera.

"Si le hubieras dicho a ese tipo en ese entonces que estaría parado aquí, no te habría creído. Nunca hubiera creído que me hubieran ofrecido el papel de mi vida en este personaje, Charlie. Es alguien que está en una balsa de remordimientos, pero está en un mar de esperanza. Y he estado en ese mar, y he montado esa ola... y también he tenido esa ola aplastada hasta el fondo del océano", señaló.

Hacia el final, Brendan Fraser aprovechó en reflexionar sobre el resurgimiento de su trayectoria. "Solo quiero que sepas de verdad que todos los actores que han pasado por eso, que están pasando por eso, sé cómo se sienten. Pero créeme, si te quedas ahí y pones un pie delante del otro, llegarás a donde necesitas ir".

