En una reciente entrevista con Rolling Stone, el director Sam Raimi habló sobre su próximo estreno: “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la nueva película de Marvel Studios. También recordó su trabajo con “Spider-Man”, saga que popularizó las películas de superhéroes.

Sam Raimi entró en reemplazo del director de la primera película de Doctor Strange, Scott Derrickson, que dio un paso al costado debido a diferencias creativas. Con el proyecto ya en marcha, Raimi tuvo que acelerar el paso ni bien aceptó hacerse cargo de la película.

“Estaba muy apurado y en pánico, con mucha inquietud. Pero seguimos trabajando en ello. Y para nosotros, los retrasos de COVID fueron una bendición porque nos dio más tiempo para trabajar en el guion”, manifestó.

Raimi también señaló que, si bien le dieron libertad creativa, tuvo que ceñirse al plan de Marvel Studios: “Teníamos que asegurarnos, por ejemplo, de que el Doctor Strange no supiera más de lo que había aprendido sobre el multiverso de ‘No Way Home’. Y, sin embargo, teníamos que asegurarnos de que no ignorara las cosas que ya había aprendido. Entonces todo fue dictado por lo que se había convertido antes”.

Asimismo, el director señaló que se trata de la película más compleja en la que ha trabajado: “Es probablemente la película más compleja en la que he tenido algo que ver. No solo se trata de un personaje, o incluso de cinco personajes, sino de versiones multiversales de esos personajes, y cada uno tiene una historia”.

¿Qué pasó con "Spider-Man 4?

Sam Raimi confesó que, cuando su agente le mencionó la posibilidad de dirigir “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, su respuesta fue eufórica, pues le había gustado mucho la primera parte y la actuación de Benedict Cumberbatch. Además, trabajaría con el productor Kevin Feige, a quien conoce desde las primeras películas de “Spider-Man".

Al ser preguntado si esta película podría significar una “suerte de redención” de la fallida “Spider-Man 3”, con la que el mismo Raimi ha sido bastante crítico, el director respondió que, justo por eso le hubiera gustado hacer “Spider-Man 4”. Sin embargo, esta no fue posible debido al nivel del guion.

“Fue una experiencia muy dolorosa para mí. Quería hacer una película de Spider-Man para redimirme por eso. [La cancelada] ‘Spider-Man 4’: de eso se trataba realmente. Quería salir con una nota alta. No quería simplemente hacer otra que funcionara bastante. Tenía un estándar muy alto en mi mente. Y no pensé que podría llevar ese guion al nivel que esperaba para esa fecha de inicio”.

Entre las revelaciones que hizo sobre la película que nunca vio la luz fue que Kraven el Cazador, quien tendrá su propia película, iba a ser uno de los villanos; también estaba la posibilidad de tener a Misterio.

También señaló que si se dieran las condiciones, no tendría problemas en dirigir otra película de Spider-Man. “Si hubiera una gran historia allí, creo que sería... mi amor por los personajes no ha disminuido ni un ápice. Serían las mismas cosas que me detendrían ahora que me detuvieron entonces”.

