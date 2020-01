Chris Rock será el protagonista principal de "Saw 9". | Fuente: Captura de pantalla

“Saw 9” se estrenará en mayo de este año y el protagonista de este film será Chris Rock. Mientras que él interpretará a un detective investigando una serie de espeluznantes crímenes; Samuel L. Jackson, el popular Nick Fury de la saga "Avengers" de Marvel, dará vida al padre de ese policía, según el portal especializado en terror Bloody Disgusting.

El actor aseguró que se muestra contento con ser parte de esta película macabra:

“Muchas veces voy al cine o veo un programa de televisión y digo: ‘Vaya, ya sabes, dos bromas marcan la diferencia aquí’ Me encanta Saw pero estaba como ‘Wow, casi no tiene humor’ Así que parecía un buen lugar… terreno fértil… por cierto he visto una versión a medio montar de la nueva Saw. Sigue siendo Saw, es sangrienta, es visceral, pero hay un toque de humor aquí. No la estamos reinventando, no es Scary Movie, es Saw”.

El año pasado se dio a conocer que el comediante Chris Rock había unido fuerzas con Lionsgate para relanzar "Saw", una de las sagas de terror más populares de las últimas décadas y la historia que se verá es su idea.

Muchos pensaron que “Juegos macabros” acabaría en su edición número 8, sin embargo, la franquicia de terror dirigida y creada por James Wan tendrá una más.

El director de Saw II, III y IV, Darren Lynn Bousnman, volverá a participar en este nuevo proyecto que tendrá como título “The Organ Donor”.

La primera película de "Saw", que fue estrenada en 2004 y que dirigió James Wan, causó sensación entre los fans del terror y presentó a uno de los psicópatas más temibles de los últimos años: el maquiavélico Jigsaw.

Recaudó US$ 104 millones cuando su presupuesto fue de solo US$ 1,2 millones, según el portal especializado Box Office Mojo. Las ocho cintas de la saga "Saw" ingresaron en las taquillas de todo el mundo US$ 976,3 millones.