"Shazam! Fury of the Gods" está protagonizada por el actor Zachary Levi. | Fuente: Warner Bros.

La película de superhéroes 'Shazam! 2' (¡Shazam!: La furia de los dioses) encabezó este fin de semana la taquilla en Estados Unidos y Canadá, según estimaciones divulgadas el domingo por la firma especializada Exhibitor Relations, pero los analistas calificaron el estreno de decepcionante.

El largometraje, protagonizado por Zachary Levi, recaudó 30,5 millones de dólares entre el viernes y el domingo en los cines estadounidenses y canadienses, mucho menos que los 53,5 millones de dólares recaudados por la primera primera entrega, 'Shazam!', estrenada en 2019.

Esta secuela es "uno de los peores debuts para una gran película de superhéroes de Hollywood", señaló la revista especializada The Hollywood Reporter.

En segundo lugar se ubicó 'Scream 6', que registró 17,5 millones de dólares en ingresos.

Para la sexta entrega de esta famosa serie de películas de terror, donde el aterrador 'Ghostface' hace furor esta vez en Nueva York, aparece nuevamente la actriz fetiche Courteney Cox, pero también la estrella de la serie 'Merlina', Jenna Ortega.

El top 10 de las cintas más vistas



En tercer lugar de las diez películas más vistas este fin de semena en EE.UU. y Canadá quedó 'Creed III', novena película de la saga de boxeo 'Rocky', y la primera sin Sylvester Stallone, que recaudó 15,3 millones de dólares.

'Creed III' cuenta la historia de Adonis Creed, el hijo de Apolo, quien esta vez sale de su retiro para una confrontación muy esperada contra un amigo de antaño. Esta es la primera película dirigida por Michael B. Jordan, quien también tiene el papel protagónico.

La cuarta posición fue para el nuevo thriller de ciencia ficción de los estudios Sony, '65', con Adam Driver, que recaudó 5,8 millones de dólares. Le siguió de cerca 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania', lo último del universo Marvel, con alrededor de 4,1 millones.

Las otras cinco películas del listado de las 10 más vistas fueron:

6. 'Oso intoxicado' (USD 3,9 millones)

7. 'Jesus Revolution' (USD 3,5 millones)

8. 'Champions' (USD 3 millones)

9. 'Avatar: el camino del agua' (USD 1,9 millones)

10. 'El Gato con Botas: El último deseo' (USD 1,5 millones)



'Shazam! 2': Sinopsis y elenco

En 'Shazam! Fury of the Gods', los hermanos adoptivos de la primera entrega obtienen mayor relevancia, pues junto al superhéroe interpretado por Zachary Levi deberán luchar contra las hijas de Atlas. En las manos del adolescente Billy Batson recae la tarea de eliminar cualquier amenaza que se cierna sobre la tierra. Una labor que no estará exenta de problemas.

Además de Levi, el elenco de esta película del universo DC está conformada por Asher Angel (Billy Batson), Jack Dylan Grazer (Frederick Freema), Adam Brody (superhéroe adulto de Freeman), Rachel Zegler (Anthea), Ross Butler (superhéroe adulto de Eugen Choi), Lucy Liu (Kalypso), Helen Mirren (Hespera), entre otras estrellas.

La primera parte, titulada 'Shazam!', está disponible en la plataforma de streaming HBO Max.



(Con información de AFP).

