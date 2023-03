'Creed III', protagonizada por Michael B. Jordan, se estrenó el 3 de marzo de 2023 luego de un gran retraso. | Fuente: Instagram

El éxito es la mayor venganza. El actor Michael B. Jordan está en el punto máximo de su carrera y más ahora que se acerca el estreno de su película ‘Creed III’ donde actúa y dirige. En la premiere, mientras caminaba por la alfombra roja, el pasado volvió a tocar su puerta.

Una de las periodistas que quiso entrevistarlo por la cinta era una excompañera de colegio que le hacía bullying en el salón de clases. Ella es Lore’l, del programa ‘Morning Hustle’. Ambos estudiaron juntos en Newark, Nueva Jersey.

"Nos conocemos, nuestra historia se remonta al Chad Science (Academy) de Newark", le dijo a Michael B. Jordan. Luego, el actor se dio cuenta que sí la conocía y le recordó un comentario del pasado: “Sí, yo era el chico ridículo, ¿verdad?”.

Al oír eso, Lore’l contestó: “No, yo no dije eso, me han citado mal. No me habrás escuchado decir eso, pero dije que nos reíamos de tu nombre". “Yo lo escuché. Ahora dime, ¿qué necesitas?”, refutó el actor. “Me burlé de tu nombre, pero ahora ya no eres un cursi”, agregó la entrevistadora. La pequeña entrevista siguió, pero el protagonista de ‘Creed III’ solo se limitó a responder de manera contenida.

Las burlas de Lore’l hacia Michael B. Jordan

En el podcast 'Undressing Room', que Lore’l presentaba con una compañera, recordó cómo le hacía bullying a Michael B. Jordan en el colegio.

"Siendo honesta, nos burlábamos de él todo el tiempo porque su nombre era Michael Jordan. Eso para empezar – y él no era ningún Michael Jordan”, se le escuchó decir. Además, se burlaba de él porque el actor iba con sus fotos por el pasillo para los castings:

"Venía a clase con sus fotos de actor, con su retrato. Vivíamos en Newark, eso era el barrio... Nos reíamos diciendo: '¿Qué vas a hacer con ese ridículo retrato?' Y mírale ahora. ¿Sabes lo que pienso en el fondo? Creo que Michael B. Jordan es un chico lindo y un poco 'cursi'. No lo digo como un desprecio, esos chicos son los que mejor te tratan”.

Desde luego, llevar su portfolio de actor encima desde el colegio le sirvió para surgir en Hollywood.

Creed III y un duelo que promete

Adonis Creed creció con Damian Anderson, interpretado por Jonathan Majors. Ellos eran cercanos, pero la suerte le sonrió a Creed en vez de Anderson. En las imágenes mostradas, vuelven a encontrarse tras la reciente liberación de Damian, lo cual complica no solo su vida convencional, sino también la amorosa con Bianca (Tessa Thompson).

El guion está escrito por Zach Baylin (King Richard) y Keenan Coogler (Space Jam: A New Legacy), basado en una historia del ex director de la franquicia Ryan Coogler (Black Panther: Wakanda Forever). El elenco de 'Creed III' también incluye a Phylicia Rashad, Selanis Leyva, Spence Moore II, Thaddeus J. Mixson y los boxeadores de la vida real Tony "Bomber" Bellew, Jacob "Stitch" Duran, Canelo Álvarez y Florian Munteanu.

