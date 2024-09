'Shrek' será traducido en idioma maorí y se estrenará en el Festival de Cine de Māoriland en Nueva Zelanda en 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El icónico ogro verde Shrek está a punto de hablar un nuevo idioma. DreamWorks ha anunciado que la popular película animada será traducida al maorí, el idioma indígena de Nueva Zelanda, y tendrá su estreno en el Festival de Cine de Māoriland, en 2025. Este proyecto forma parte de una iniciativa para preservar y promover el idioma maorí, dándole una plataforma internacional al incluirlo en una de las películas más queridas de la cultura popular.

La traducción de la cinta al maorí tiene como objetivo de respetar y celebrar la cultura del mencionado país. "DreamWorks se complace en anunciar que Shrek se ha traducido al te reo maorí y se estrenará mundialmente en el Festival de Cine de Māoriland en Nueva Zelanda, en marzo del próximo año", se lee en la publicación del estudio.

El festival de Māoriland, el evento cinematográfico más importante dedicado al cine indígena en Nueva Zelanda, será el escenario perfecto para el lanzamiento de esta versión única. Los organizadores del festival esperan que la película atraiga tanto a hablantes maoríes como a un público global, destacando el poder del cine para unir culturas.

"Esta es la primera vez que una película de DreamWorks Animation se adapta al Māori, la lengua indígena de Nueva Zelanda", agregaron.

¿Cuándo se estrena Shrek 5 en cines?

Shrek 5 se estrenará oficialmente el 1 de julio de 2026. Los personajes queridos regresarán, con Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz retomando sus papeles. La película promete traer de vuelta el encanto y el humor de la película original, introduciendo nuevas aventuras y desafíos para Shrek y sus amigos.

'Burro' tendrá un spin-off

Eddie Murphy reveló que la franquicia de Shrek viene preparando una película spin-off basada en su personaje 'Burro' y que se realizará luego de la nueva entrega cinematográfica de Shrek.

"Shrek volverá, y Burro tendrá su propia película. Estamos haciendo ambas películas", señaló Eddy Murphy a Collider, aclarando que no se está grabando ambos proyectos al mismo tiempo. "No, no estamos grabando al mismo tiempo. Comencé a grabar Shrek, y luego haremos la de Burro", precisó el actor estadounidense.