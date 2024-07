'Shrek 5' ya tiene fecha de estreno en cines con Burro, Fiona y el ogro verde

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Shrek confirmó la fecha de estreno de su quinta película. La productora DreamWorks Animation dio a conocer este martes, por medio de sus redes sociales, que uno de los personajes más queridos de la industria del cine estará de regreso el próximo 1 de julio de 2026.

"No muy lejos, muy lejos. Shrek 5 llega a los cines", se lee en la descripción del video difundido por la productora, ratificando el regreso de la película de Shrek luego de 16 años.

Seguidamente, DreamWorks Animation anunció la vuelta de los actores Cameron Diaz, Eddie Murphy y Mike Myers para interpretar, una vez más, a sus icónicos personajes Fiona, Burro y el ogro verde, respectivamente.

Cabe mencionar que todavía se desconoce la trama que seguirá la quinta película de Shrek. Por ahora, se anuncia su lanzamiento en los cines de Estados Unidos, esperando también su llegada a Latinoamérica, incluido el Perú.

Luego de 16 años, ‘Shrek’ regresará a la pantalla grande con una nueva película. | Fuente: DreamWorks Animation

Eddie Murphy reveló producción de Shrek 5 y un spin-off para Burro

Días atrás, Eddie Murphy confirmó la producción de Shrek 5. "Empezamos a trabajar en Shrek 5 hace unos meses. Grabé el primer acto y lo completaremos este año", declaró el actor a Collider mientras promocionaba el estreno de Un detective suelto en Hollywood 4 para Netflix.

Asimismo, Murphy, de 63 años, reveló que la franquicia también viene preparando una película spin-off basada en su personaje Burro y que se realizará luego de la nueva entrega cinematográfica de Shrek.

"Shrek volverá, y Burro tendrá su propia película. Estamos haciendo ambas películas", señaló Murphy, aclarando que no se está grabando ambos proyectos al mismo tiempo. "No, no estamos grabando al mismo tiempo. Comencé a grabar Shrek, que creo que se estrenará el próximo año, y luego haremos la de Burro", precisó el actor estadounidense.

Shrek es uno de los personajes animados más queridos de la industria cinematográfica. | Fuente: DreamWorks Animation

¿Cuántas películas de 'Shrek' se estrenaron en el cine?

Shrek cuenta con cuatro películas en total. Fue el 2001 que se estrenó el primer largometraje de Shrek con los protagónicos de Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz sobre la vida de un ogro solitario que busca a la princesa de un castillo acompañado de su nuevo amigo Burro.

"Para salvar su territorio, Shrek hace un pacto con el malvado Lord Farquaad y emprende viaje para conseguir que la bella princesa Fiona acceda a ser la novia del Lord. En tan importante misión le acompaña un divertido burro, dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek: todo, menos guardar silencio", describe la sinopsis oficial de la primera película.

El éxito de Shrek fue tanto que los directores Andrew Adamson y Vicky Jenson, a cargo de la productora DreamWorks, decidieron hacer tres películas más: Shrek 2 (2004), Shrek tercero (2007), Shrek para siempre (2010). Posteriormente, DreamWorks Animation decidió hacer los spin-offs: El gato con botas (2011) y El gato con botas: el último deseo (2022).

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis