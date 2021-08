Kristen Stewart encarna a Lady Di en el tráiler oficial de "Spencer ". | Fuente: Captura de pantalla/YouTube

Kristen Stewart se convierte en la nueva versión cinematográfica de Lady Di para “Spencer”, una nueva biopic sobre la fallecida princesa dirigida por el chileno Pablo Larraín. Este 26 de agosto se dio a conocer el primer tráiler oficial y fecha de estreno en cines de la próxima película.

Con su ascenso a la fama por “Twilight” y una sólida carrera en el cine independiente, la actriz Kristen Stewart encarna a Diana de Gales en una de las etapas más difíciles de su vida personal: el antes de su separación del príncipe Carlos, y la crisis familiar en la que se vieron inmersos sus dos pequeños hijos William y Harry.

El tráiler oficial de “Spencer”, titulada así por su apellido de soltera, presenta momentos que vivió Lady Di en su esfera privada. Sus atuendos originales de vibrantes colores y pasión por el arte serán retratados en el filme de Pablo Larraín, también director de la aclamada “Jackie” (2016). Hacia el final se escucha a la protagonista hablar con el acento británico de Diana.

Mira aquí el tráiler de “Spencer”, con Kristen Stewart:

“El matrimonio de la princesa Diana y el príncipe Carlos se enfrió hace tiempo. Aunque abundan los rumores de aventuras y divorcios, la paz está ordenada para las festividades navideñas en Queen's Sandringham Estate. Hay comida y bebida, tiro y caza. Diana conoce el juego. Pero este año las cosas serán profundamente diferentes. ‘Spencer’ es una imaginación de lo que pudo haber sucedido durante esos días fatídicos”, se lee en la sinopsis.

Fecha de estreno de “Spencer”

“Spencer” se estrenará el próximo 5 de noviembre en cines.

Kristen Stewart protagoniza "Spencer", película centrada en un capítulo de la vida de Lady Di. | Fuente: NEON

“Spencer”, Kristen Stewart es Lady Di

Con Steve Knight, mente detrás del éxito “Peaky Blinder”, como guionista principal de “Spencer”, la historia se centrará en los momentos que vivió la princesa Diana durante un fin de semana que celebró la Navidad junto a su esposo, el príncipe Carlos, y el resto de la Familia real británica. Todos estos hechos son previos a su separación del hijo mayor de la Reina Isabel II.

Cabe recordar que, este filme no será el primer biopic de una importante personalidad política y social para el director Pablo Larraín. Su trabajo en “Jackie”, protagonizada por Natalie Portman, se llevó más de un elogio en la temporada de premios y le consiguió una nominación a Mejor actriz a los Oscar en el 2016.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x11 Por qué WHITE CHICKS es una película de culto pop en lo absurdo

Quizás no sea una película de gran factura, pero WHITE CHICKS (o ¿Y dónde están las rubias?, si nos ponemos en modo traducción española) es una película de culto para la cultura popular. Nos ha regalado momentazos, memes y cuando nos la cruzamos en el cable, no podemos dejar de verla. Y ahora que está en Netflix, en una versión sin censura, pues teníamos que hablar de ella. Ah, y porque hace poquito no más uno de sus actores, el gran Terry Crews, estuvo de cumpleaños. Que disfruten este episodio tanto como nosotros.