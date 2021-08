Lady Di y el príncipe Carlos en la quinta temporada de "The Crown". | Fuente: Netflix

“The Crown” ofrece otro vistazo de su renovado elenco en la quinta temporada. Este martes 17 de agosto, Netflix compartió las primeras fotografías de Lady Di y el príncipe Carlos en la última fase de su matrimonio y posterior separación. Según lo previsto, la serie abordará la trágica muerte de Diana Spencer.

La temporada 5 de “The Crown” inició su producción el pasado julio en el Reino Unido. El reparto contará con nuevas estrellas principales, ya que se centrará en la vida de la Familia real británica a comienzos de la década de los 90. Elizabeth Debicki y Dominic West interpretarán a Diana y Carlos, respectivamente.

Debicki toma el lugar de Emma Corrin, actriz de 25 años que recibió el Globo de oro por dar vida a la joven Diana en su primera aparición en el drama histórico de Netflix. Por su parte, West continuará el rol de Josh O’ Connor, quien fue el príncipe e hijo mayor de la reina durante la tercera y cuarta entrega.

Ambos actores se suman a Imelda Staunton (“Harry Potter”) en el papel de la reina Isabel II, Jonathan Pryce (“Los dos papas”) como el príncipe Felipe, Lesley Manville como la princesa Margarita y Jonny Lee Miller como el primer ministro John Major.

Quinta temporada de “The Crown”

Los próximos episodios de “The Crown” abarcarán los años más duros para la reina Isabel II y su entorno más cercano. Tres de sus cuatro hijos se separaron de sus parejas en 1992, pero la ruptura más polémica fue la del príncipe Carlos y la princesa Diana, así como la revelación del amorío del sucesor al trono con Camilla Parker Bowles.

Se espera que la producción televisiva de Netflix incluya el fallecimiento de Lady Di en un fatal accidente vehicular en 1997, aunque aún no está claro si será en la quinta o sexta temporada. De momento, el inicio de la historia de Diana en la serie ha provocado una evidente incomodidad a la Familia real británica.

