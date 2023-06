'Spider-Man a través del Spider-Verso' llegó a la cartelera nacional: ¿cómo le fue en su estreno?

Spider-Man a través del Spider-Verso ingresó a la cartelera nacional el miércoles 31 de mayo. La película animada consiguió imponerse en la taquilla, ganándose el lugar al mejor estreno de la semana.

La suma total de fanáticos que abarrotaron las salas el jueves 1 de junio fue de 36 271 espectadores, destronando y dejando en segundo lugar a Rápidos y Furiosos X, que llevó 32 642 asistentes. El tercer lugar fue para La Sirenita, con 23 579 personas.

Esto significa un gran inicio para la saga del 'Hombre Araña', que sumando el número de asistentes al estreno del miércoles, ha conseguido hasta el momento cerca de 90 mil espectadores.

¿De que trata Spider-Man a través del Spider-Verso?

La nueva película producida por Columbia Pictures y Sony Pictures Animation, en asociación con Marvel, nos trae de vuelta a Spider-Man, Miles Morales, quien deberá viajar a través del Spider-Verso para encontrarse con un equipo élite de Spideys encargado de proteger su existencia, que harán que tenga que redefinir lo que significa ser un héroe.

Spider-Man a través del Spider-Verso, continúa la historia de Miles Morales, quien inesperadamente es abordado por su amiga e interés amoroso, Gwen Stacy; esta le comenta que necesita ayuda para completar una misión de salvar cada universo de los Spidies, ya que un villano está acechándolos y podría causar un desastre en el multiverso.

Adolfo Aguilar: "Soy el primer peruano que sale en Marvel"

Spider-Man: a través del Spiderverso generó mucha acogida por sus fanáticos. Uno de los peruanos que puso su voz en el doblaje latino de esta nueva saga de Marvel es el reconocido conductor de televisión Adolfo Aguilar, quien junto al comediante Jorge Talavera, participan en el largometraje de ‘Spidey’.

Precisamente, Adolfo Aguilar contó, en una entrevista al canal de Youtube The Action Podcast, cómo se dio la propuesta de Sony Pictures para que forme parte de Spider-Man: a través del Spiderverso junto con otras personalidades latinas.

"La gente de Sony Pictures no me llamó directamente, se comunicaron con mi mánager. Ese es el proceso con el que se trabaja. Le preguntaron a mi mánager si yo estaba interesado en darle voz a uno de los personajes de la película. Y bueno, mi mánager (Carlos Sánchez) me llamó y me dijo: ‘Oye, tengo una noticia, quería saber si estás interesado’. Cuando me dijo, yo me hice popo, pichi, me hice todo encima", expresó.