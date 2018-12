Hace algunos días, Marvel Studios filtró la imagen del nuevo traje oscuro del Hombre Araña. | Fuente: Marvel Studios

Los asistentes a la Comic-Con Brasil 2018 ya han podido disfrutar del primer avance oficial de “Spider-Man: Far from Home”, la esperada secuela del filme protagonizado por Tom Holland.

Uno de los afortunados que pudo disfrutar de este tráiler fue Memo Aponte, conocido actor de doblaje y figura de Disney Latinoamérica. En video en su cuenta oficial de YouTube, él reveló todos los detalles de este ansiado clip.

“El tráiler muestra a un Spider-Man feliz en Nueva York, con la tía May apoyándolo, pues ya conoce su identidad. Ellos están juntos en un evento que parece ser de beneficencia, aparece Happy Hogan (Jon Favreu) y hay un coqueteo entre él y la tía May, poniendo incómodo a Peter”, revela Memo.

Esta imagen de Peter Parker en Venecia se llegó a filtrar hace algunos meses. | Fuente: Marvel Studios

“La escena cambia a un viaje escolar. La tía May le sugiere llevar el traje y es así como empieza su travesía en Venecia”, continúa. “Lo interesante viene cuando él se está cepillando los dientes y Ned recibe un dardo y cae inconsciente. En ese momento se oye una voz decir: ‘Hombre Araña, siempre quise conocerte’, era Nick Fury”, cuenta el actor.

Él revela que el director de SHIELD se encontraba sentado en un sillón y que le propuso a Spider-Man “formar parte de su nueva iniciativa”. Lo que muchos presumen, es que esta con esta iniciativa se referiría a New Avengers, el nuevo equipo de héroes.

“Lo lleva a uno de sus cuarteles en Europa y se escucha a Peter decir ‘Oh Dios, conocí a Nick Fury y me llevó a sus oficinas y dice que hay una gran amenaza’. Luego se ve a Spider-Man volando en su traje negro, que ya vimos de las imágenes filtradas”, agrega Aponte.

“Está volando sobre Londres y se está quemando el Big Ben y toda la ciudad de Londres. Se escucha la voz de Nick Fury decir que una amenaza atacando globalmente”, revela el actor, quien detalla que se ve la imagen de Hydro-man atacando la ciudad.

Este villano tiene la capacidad de transformarse a sí mismo en una sustancia corporal líquida acuosa, ya sea para cambiar de tamaño, modificar su apariencia o para infiltrarse en cualquier lugar. Además, puede manipular el agua y usarlo como un arma.

Pero el detalle es que, según explica Memo Aponte, en esta ocasión también puede convertirse en una enorme masa de tierra, aire, a tal punto en que pensó que se trataba de Sand-Man en un inicio.

“En una parte del clip, se ve que Spider-Man ya no puede contra este villano y llega una fuerza con humo y aparece Jake Gyllenhaal con el traje de Mysterio para ayudarle a pelear contra este rival”, comenta Aponte para sorpresa de todos.

Según revelaron Tom Holland y Jake Gyllenhaal en el panel de Marvel Studios de la Comic Con Brasil, Mysterio ha sido reclutado por Nick Fury, como parte de esta iniciativa. Lo curioso está en que este personaje es conocido por ser un villano y no un héroe.

Finalmente, Memo Aponte explica que “Spider-Man: Far from Home” no llegará hasta la quincena de diciembre, debido a que pretenden darles un respiro a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, luego de los avances de “Avengers: Endgame” y “Capitana Marvel”.