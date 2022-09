La versión extendida con minutos extras y nuevas escenas post créditos se estrenará en Estados Unidos, México y Brasil. | Fuente: Sony Pictures

La versión extendida de “Spider- Man: No Way Home” llegará a algunos países de la región, como Estados Unidos, Brasil y México, y “hay una posibilidad de estrenarla en Perú, pero no está confirmado”, de acuerdo con información de Helene Chora, gerente de marketing de Andes Films para RPP Noticias.

Hasta el momento, lo que se sabe es que la versión extendida de la cinta protagonizada por Tom Holland y Benedict Cumberbatch estará disponible en cines, sin información de lanzamiento- hasta el momento- en plataformas de streaming.



PRIMERA VERSIÓN DISPONIBLE EN HBO MAX

La última entrega del héroe arácnido que reunió los tres 'Peter Parker': Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield, fue una de las cintas más esperadas de 2021 y aunque muchos esperaban su llegada a Disney+, fue HBO Max la empresa que finalmente adquirió los derechos de transmisión.

De acuerdo a Deadline, la película no llegará a Disney+ por el momento porque, en 2020, Sony rechazó la oferta de Marvel para adquirir derechos y desde entonces las compañías no han podido llegar a un acuerdo más allá de los derechos de distribución del personaje.

Los fanáticos podrán disfrutar la producción, que cuenta con otros actores como Benedict Cumberbatch, Alfred Molina, Jamie Foxx y Willem Defoe.

