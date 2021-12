Los guionistas de "Spider-Man: No Way Home" hablaron sobre trabajar con personajes secretos. | Fuente: Marvel

Con el paso de los días, los personajes secretos de “Spider-Man: No Way Home” son cada vez menos misteriosos. Los spoilers alrededor de una de las cintas más esperadas del año ha llevado a que sea un secreto a voces. Sin embargo, si aún eres uno de los pocos que han visto la más reciente cinta de Marvel Studios, estás a tiempo de salir de la nota y volver cuando ya veas la película. Si, por otro lado, eres de los que no le preocupan los spoilers, puedes continuar leyendo la nota, bajo tu responsabilidad...

[ALERTA SPOILER: ESTA NOTA CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE "SPIDER- MAN: NO WAY HOME"]





En una entrevista con The Hollywood Reporter, Chris McKenna y Erik Sommers, guionistas de la taquillera película, hablaron sobre cómo fue trabajar con Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes interpretaron al popular arácnido en sagas pasadas.

El rodaje de “Spider-Man: No Way Home” comenzó en octubre del 2020, y Maguire y Garfield recién firmaron sus contratos en diciembre, por lo que los guionistas tuvieron que apurar la entrega de sus respectivas partes, lo cual se dio antes de Navidad de dicho año. Ambos actores no solo estuvieron de acuerdo con lo que leyeron, también aportaron en el desarrollo de sus personajes.

"Tenían ideas, y fue realmente interesante y útil ver sus ideas… Nadie conoce al personaje tan bien –o piensa tanto en él– como alguien que tiene que encarnarlo y venderlo... Definitivamente le dieron forma a lo que hicimos ", comentó Erik Sommers.

Según comentaron ambos guionistas, Tobey Maguire, que interpretó a Spider-Man entre 2002 y 2007, quiso mantener al mínimo toda revelación sobre su personaje posterior a “Spider-Man 3”. Mientras que Andrew Garfield, que hizo del arácnido entre 2012 y 2014, buscó explorar el oscuro camino que siguió su Peter Parker tras la muerte de Gwen Stacy (Emma Stone) en la segunda película que hizo.

Chris McKenna dijo que ambos “tuvieron grandes ideas, que realmente elevaron todo lo que estábamos buscando, y agregaron capas y un arco, y realmente comenzamos a pulir la idea de que estos dos chicos realmente estaban ayudando al Peter de Tom [Holland] en su viaje para convertirse en quien termina convirtiéndose".

Pedro Almodóvar defiende el cine de superhéroes

El cineasta español, Pedro Almodóvar dio su opinión sobre el éxito mundial que ha logrado "Spider-Man: No Way Home" y resaltó la importancia que tiene este tipo de películas para la industria del cine.

En una entrevista concedida al programa Late Motiv, Almodóvar dijo que el estreno de la película de Marvel Studios resulta esperanzador tras la dramática caída de ingresos cinematográficos que generó la pandemia de la COVID-19.

"Los blockbusters son los grandes salvadores de la industria", agregó a su opinión. Aunque señaló no ser un "espectador natural" de esta clase de cine, el reconocido director aclaró que no tendría problemas en ver la película protagonizada por Tom Holland.

Para sorpresa de algunos colegas, Almodóvar también dijo que estaría dispuesto a participar de los universos cinematográficos de Marvel o DC si el proyecto en cuestión significara "libertad creativa".

