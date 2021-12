"Spider-Man: No Way Home" es protagonizada por Tom Holland, Benedict Cumberbatch, entre otros. | Fuente: Sony Pictures

Si ya viste "Spider-Man: No Way Home", has llegado al lugar correcto. Si ya sabes lo que sucede en la cinta protagonizada por Tom Holland y que profundiza en el multiverso de Peter Parker, tendrás tantas ganas como nosotros de comentar el filme de Marvel.

En el más reciente capítulo del podcast Entendí esa Referencia, comentamos todos los detalles de la película. Qué nos pareció, cuáles fueron los mejores momentos, los villanos y el futuro de Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Diego Pajares Herrada y Lucía Barja conversan con Michael Livia sobre todas las referencias en la película. Empezamos con comentarios generales, en el minuto 15 analizamos el problema planteado a Peter Parker; del minuto 29 en adelante nos dedicamos a los villanos; desde el minuto 52 vamos con todos los SPOILERS, y luego nos vamos hasta las escenas post-créditos. Un homenaje digno del amigo Spidey.

EN ESTE ENLACE PUEDES ESCUCHAR EL EPISODIO DEDICADO A "SPIDER-MAN: NO WAY HOME" EN EL PODCAST ENTENDÍ ESA REFERENCIA

Récords de "Spider-Man: No Way Home"

- Mejor fin de semana de un estreno de Sony

- Mejor fin de semana de un estreno durante la pandemia

- Segundo mejor fin de semana de un estreno de todos los tiempos

- Segundo mejor fin de semana de un estreno Marvel

Un respiro en la industria del cine

El éxito de "Spider-Man: No Way Home" supone un respiro para los cines de todo el mundo, que arrastran pérdidas millonarias desde principios de 2020.

Sin embargo, tan solo la franquicia Marvel ha logrado esquivar los obstáculos del coronavirus con estrenos potentes como "Black Widow" y "Shang-Chi" en 2021, mientras que la taquilla de otras películas apenas consigue cubrir los costos de producción.

Sirve como ejemplo el caso de EE.UU., donde hace una semana la nueva adaptación del musical "West Side Story", dirigida por Steven Spielberg, debutó muy por debajo de las expectativas al recaudar únicamente 10,5 millones de dólares.