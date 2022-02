“Spider-Man: No Way Home” supera a "Avatar" en la taquilla norteamericana

“Spider-Man: No Way Home” sigue batiendo récords. La película de Marvel que juntó a tres generaciones de Hombres Araña ahora es la tercera película más taquillera de la historia de Estados Unidos y Canadá, al haber superado a “Avatar”.

El lunes 14 de febrero, la película del arácnido logró reunir el millón de dólares que le faltaba para pasar a “Avatar”. De esta manera, amasa un total de $ 761 millones, mientras que la película de James Cameron queda con $ 760.5 millones, pasando al cuarto lugar.

Este ranking está encabezado por “Star Wars: El despertar de la Fuerza”, con $936.7 millones, seguido de “Avengers: Endgame”, con $858.4 millones.

Sin embargo, “Avatar” continúa siendo la película más taquillera de la historia, al haber llegado a los $ 2.84 billones, recaudados en todo el mundo. Mientras que “Spider-Man: No Way Home” ocupa el sexto lugar, con $1.8 billones.

Oscar 2022: Jimmy Kimmel expresó su descontento por la ausencia de “Spider-Man: No Way Home”

No se guardó nada. El 8 de febrero, el mismo día en que se dieron a conocer a los nominados de los Oscar 2022, el conductor televisivo Jimmy Kimmel manifestó su disconformidad por la ausencia de una cinta que, para él, debió estar entre las diez nominadas a mejor película: “Spider-Man: No Way Home”. Incluso criticó la presencia de “No mires arriba” en la lista.

“Olvídese del hecho de que la película recaudó $750 millones [en Estados Unidos] y aún continúa. Esta fue una gran película. ¿No estuvo en el top 10 de las mejores películas del año? Había tres Hombres Araña en ella. ¿Me están diciendo que 'No mires arriba' fue mejor que 'Spider-Man'? Ciertamente no lo fue”, expresó el conductor, que fue anfitrión de los Oscar en dos oportunidades.

Como se conoce, “Spider-Man: No Way Home” solo ha sido nominada en una categoría, la de efectos visuales. Mientras que “No mires arriba” tiene cuatro.

Jimmy Kimmel fue muy duro con los votantes de la Academia y señaló que menosprecian las comedias. “¿Por qué los nominados a mejor película tienen que ser serios? ¿Cuándo se convirtió eso en un requisito previo para ser nominado a un Premio de la Academia? ¿Quieres saber qué pasó? Los votantes miraron la lista y vieron los nombres Leonardo DiCaprio y Meryl Streep y marcaron la casilla, y luego subieron a sus hijos al auto y fueron a ver la película 'Spider-Man'. ¡Y les encantó! Pero no votaron por eso”, señaló el conductor de The Jimmy Kimmel Show.

