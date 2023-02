Disney se complace en celebrar su 100º aniversario junto a sus fans, creadores de historias y empleados durante todo el año. | Fuente: Disney

The Walt Disney Company cumplirá 100 años el 16 de octubre de 2023 y, durante todo el año, rendirá homenaje a los fans y creadores de historias que han sido parte de este mundo mágico. Como antesala a la celebración, la empresa presentó un videoclip titulado "Disney100 Special Look" durante el Super Bowl 2023.

"Al conmemorar nuestro histórico 100 aniversario, es extraordinario recordar el legado de Walt Disney y su incesante búsqueda de la excelencia, que hoy siguen impulsando a la Compañía. Estamos inmensamente agradecidos a las generaciones de personas de todo el mundo por ser una parte tan especial de nuestra historia y por invitar a nuestros cuentos y personajes a formar parte de sus vidas durante el último siglo", comentó Robert A. Iger, CEO de The Walt Disney Company.

"'Disney100' representa una celebración de todos nuestros fans y familias, y de nuestros creadores de historias y visionarios creativos, cuyo talento e imaginación han creado los momentos mágicos que hacen de Disney una parte tan perdurable de la cultura global", agregó.

El video presenta escenas de icónicas películas, series, producciones teatrales, parques temáticos y fans de Disney, así como una colección de palabras inspiradoras de Walt Disney, apelando a los recuerdos compartidos y a la nostalgia que han dado a Disney un lugar especial en el público.

Estrenos por los 100 años de Walt Disney Company

El jueves 16 de febrero, se estrenará en los cines la nueva película de Marvel Studios, 'Ant-Man and The Wasp: Quantumania'. El 18 de febrero, se estrenará en The Franklin Institute en Filadelfia, 'Disney100: The Exhibition', una muestra de diez galerías de exposiciones de 15.000 metros cuadrados que dará vida a las historias de Disney a través de una tecnología innovadora y envolvente.

'Walt Disney Archives' abre su caja fuerte de tesoros, exhibiendo más de 250 'Crown Jewels': obras de arte y artefactos originales raramente vistos, trajes y accesorios, vehículos de atracciones de parques temáticos y mucho más. La exposición también se trasladará a lo largo de los Estados Unidos y Europa.

La audiencia de todo el mundo podrá disfrutar durante el resto del año una lista de estrenos de Disney, Pixar, Marvel Studios y Lucasfilm, entre otros. Desde 'La Sirenita', 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' en mayo, hasta 'Elementos', Indiana Jones y el Dial del Destino', 'The Marvels' y 'Mansión Embrujada'

Luego, el 22 de noviembre de 2023, Walt Disney Animation Studios estrenará 'Wish', una película musical de animación original sólo en cines. Se puede conseguir más información en Disney100.com.

