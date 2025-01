Super Bowl 2025: a la espera de los trailers de 'Jurassic World 4' y 'Misión: Imposible 8', pero sin 'Wicked 2' a la vista

Desde el regreso de los dinosaurios hasta un vistazo de la última película de Tom Cruise, el Super Bowl promete dejarnos ver adelantos de las películas más esperadas del 2025. Sin embargo, los fans de Wicked tendrán que esperar.

El Super Bowl ha sido durante años la plataforma perfecta para el lanzamiento de adelantos de algunas de las películas más esperadas. Desde la icónica Día de la Independencia (1996) hasta Los Vengadores (2012), pasando por sagas como Transformers y Jurassic Park, el evento deportivo más grande de Norteamérica siempre ha sabido cómo sorprendernos. Y este 2024 no será la excepción.

Según Variety, el 9 de febrero, durante el esperado enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, millones de espectadores en todo el mundo serán testigos de nuevos adelantos de grandes producciones. Uno de los grandes protagonistas será Misión Imposible: Sentencia Final, la octava entrega de la franquicia protagonizada por Tom Cruise.

Pero no todo será acción. Universal traerá consigo el regreso de los temidos dinosaurios con Jurassic World: Renace, la cuarta entrega de la saga, que verá a Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey enfrentarse a los animales más peligrosos del planeta. Además, el estudio aprovechará la ocasión para adelantar imágenes de M3gan 2.0 y el esperado live-action de Cómo entrenar a tu dragón.

Dirigida por Jake Schreier, la película sigue a un grupo de héroes y villanos marginados bajo el mando de Valentina Allegra de Fontaine y el General Thaddeus “Thunderbolt” Ross.Fuente: Marvel Studios

¿Y qué pasa con Wicked 2?

Los fanáticos de Wicked se llevarán una amarga decepción. Según Variety y Deadline, Universal ha confirmado que no presentará ningún adelanto de Wicked: For Good. Aunque el año pasado el Super Bowl ofreció nuevas imágenes de la primera parte antes de su estreno, esta vez no habrá avances de la secuela, por lo que los seguidores de Elphaba y Glinda tendrán que esperar un poco más.

Mientras tanto, Disney apostará por sus próximos estrenos de mitad de año. Los fanáticos podrán ver avances de Thunderbolts*, The Fantastic Four: First Step, el live-action de Lilo & Stitch y la película animada Elio de Pixar, todas parte de la tanda de comerciales que invadirán el Super Bowl 2025.

La primera entrega de 'Wicked', protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, se ha consolidado como una de las mayores sorpresas en cines de 2024.Fuente: Universal Pictures

