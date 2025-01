'Terrifier 4': la última película revelará el origen de Art the Clown, confirma su creador

El payaso asesino regresará para un último y aterrador capítulo que pondrá fin a su historia, casi una década después del estreno de la película original.

El director y guionista Damien Leone confirmó que la cuarta entrega de Terrifier ya está en desarrollo, tras el estreno de la tercera entrega en septiembre de 2024. A través de sus redes sociales, compartió la portada del guion de la próxima película de la saga, describiéndola como un "desenlace épico, emocionante y brutal".

"Gracias por todos los mensajes de cumpleaños", escribió en una publicación en X (antes Twitter). "¡Pensé que les daría un regalo a cambio! El guion de Terrifier 4 está en proceso y se perfila como un desenlace épico, emocionante, brutal, aterrador, emotivo y completamente satisfactorio".

El anuncio no quedó ahí. Leone también reveló la carátula del guion, donde se lee Terrifier 4, escrita por Damien Leone, con manchas de sangre salpicadas sobre la hoja blanca. Además, confirmó que en esta entrega se profundizará un misterio que los fanáticos han esperado durante años: "Finalmente revelaré el origen de Art".

David Howard Thornton en 'Terrifier 3: Payaso siniestro'.Fuente: Cineverse

Todo lo que se sabe sobre Terrifier 4

En 2023, Leone adelantó a Deadline que ya tenía en mente un "final satisfactorio" para Art The Clown, el cual "quedó prácticamente definido cuando escribí la parte 2". "No tiene que terminar, y una vez que abrimos la puerta a lo sobrenatural, todo es posible en esta franquicia", explicó.

En octubre de 2024, en una entrevista con Variety, confirmó que Terrifier continuaría con una cuarta entrega. "Será sin duda un enfrentamiento épico. Quiero un cierre inolvidable para la saga", comentó. “La idea con la que estoy trabajando es probablemente la más experimental hasta ahora. En la próxima película sucederán cosas muy, muy locas”.

Art the Clown debutó en el cortometraje The 9th Circle (2008) y en la antología de terror All Hallow’s Eve (2013), antes de convertirse en el protagonista de la trilogía Terrifier, que abarcó de 2016 a 2024. La última entrega, estrenada en octubre en Francia, recaudó cerca de 90 millones de dólares, convirtiéndose en la más exitosa de la saga.

