“The Batman” entra a su segunda semana de estreno a nivel mundial con grandes noticias y excelentes números que lo respaldan. La cinta del hombre murciélago es el segundo estreno más taquillero en EE.UU. desde la pandemia.

Según los indicadores, la película ha logrado recaudar 134 millones de dólares durante su primer fin de semana. Un gran comienzo para el Batman de Matt Reves, protagonizado por Robert Pattinson.



La estrenada película ha tenido muchos traspies a lo largo de su producción desde cambios de guion hasta un reinicio totalmente brusco. Pero algo queda claro, el filme si bien busca el enfoque más oscuro del personaje de lo que se ha visto anteriormente, pretende también establecer referencias al cine. En esta nota presentamos una lista de 13 películas en las que se inspira “The Batman”.

La influencia de Reeves

“Seven” (1995)

El clásico de David Fincher, y uno de los mejores thrillers psicológicos del cine, refleja la odisea de dos detectives que buscan las pistas de un maniaco y estratégico asesino serial que organiza elaboradas maquinaciones a través de los “7 pecados”. Al igual que esta cinta, en "The Batman" se puede ver la dualidad de Batman y el detective Gordon frente a un demente “The Riddler” que, más allá de su contraparte en los cómics, es un sanguinario y misterioso asesino.

“Todos los hombres del presidente” (1975)

Según declaraciones de Reeves a Moviemaker, “The Batman” se inspira en la historia de la adaptación al cine de Alan J. Pakula, donde se ofrece una narrativa muy dinámica sobre cómo desenredar un caso de corrupción, al igual que en Gotham y su sistema corrupto, enfermizo que guarda muchos vínculos con la mafia.

“Taxi Driver” (1976)

La recordada película de Martin Scorsese, protagonizada por el mítico Robert De Niro, fue una de las referencias, no solo de “Joker” (2019), sino también de la película individual de “The Batman”. Reeves, en su proceso de investigación para la película del murciélago, leyó algunas de las notas del cómic “Batman: Year One” las cuales tenían anotaciones en referencia a la pelicula de mediados de los 70, por parte del dibujante Frank Miller.

“Batman: The Long Halloween, Part I & II” (2021)

Era más que evidente la inspiración de “Batman: The Long Halloween”, y esto se deja claro desde el principio de la película con un Bruce Wayne que narra sus hazañas al iniciar la noche de Halloween y las culmina el 6 de noviembre. Sin duda alguna, la adaptación del cómic de Jeph Loeb y Tim Sale sirvió como una gran referencia para el director.

“Chinatown” (1974)

Narra la historia de un investigador en busca de negocios de corrupción de tierras que la élite norteamericana está haciendo en los Ángeles. Una fuente de inspiración para la desenfrenada Gotham, donde, incluso, las personas más poderosas esconde negocios sucios y ocultos.

“Good time” (2017)

Más allá de una inspiración, fue la película que convenció a Reeves de elegir a Robert Pattinson como Bruce Wayne. El director sintió cierto apego al personaje de “Rob”, además de la interpretación magistral y desenfrenada que buscaba en relación con un aspecto de Batman.

“Zodiac” (2017)

La película basada en la historia real del misterioso “Asesino del Zodíaco” era una de las referencias más cercanas a “The Riddler” de “The Batman”, interpretado por Paul Dano. Cabe resaltar que no es la primera interpretación del reconocido actor dando vida a un psicopata, ya que en 2013 interpretó magistralmente a Alex Jones en “The Prisoners”. Al igual que en “Zodiac”, The Riddler otorga datos encriptados para dar pistas de su próximo acto, principalmente a Batman, quien sigue el juego del “Acertijo” desde un principio.

“El Padrino I y II” (1972-1974)

El mafioso Oz es propietario de The Iceberg Lounge, un lugar frecuentado por maliantes y mafiosos del bajo mundo de Gotham City, que cumple las ordenes del jefe criminal Carmine Falcone. Colin Farrel, quien interpreta al “Pingüino”, indicó en una entrevista a Moviemaker haber tomado como inspiración a las cinta de Coppola.

“Kurt Cobain: Montage of Heck” (2015)

El documental del vocalista recordada banda de los 90, Nirvana, añade una dimensión más humana del cantante en cuanto a limpiar el nombre de Kurt Cobain. Según Reeves, quien usó como soundtrack principal “Something in the Way” de la banda, tomó como referencia la soledad que refleja Kurt en relación con Bruce Wayne. “Es como un Batman Kurt Cobain”, señaló el director para el medio Esquire.

“Christine” (1983)

La novela de Stephen King cobró vida en “Christine” de 1983. Matt Reeves en entrevista con Slash Film habló sobre su inspiración para nada más y nada menos que del Batmovil que usaría Pattinson, una figura que al salir de las penumbras debe infundir terror.

“The French Connection. Contra el imperio de la droga” (1971)

En la DC Fandome, Reeves describió su historia detectivesca como una trama movida por la sed de venganza del héroe de Gotham. El director asoció a su Bruce Wayne como el personaje de Gene Hackman, además de las persecuciones en recordados autos americanos de este thriller ligado al mundo policial.

“Déjame entrar” (Let me in, 2010)

La cinta de terror basada en una película sueca ligada a la novela de John Ajvide Linqvist sirvió para dar el ambiente de “The Batman”, donde dio vuelta al atrapante tono de este filme y su ambiente sombrío y poco iluminado. Además, gran parte de la pelicula se desarrolla de noche.

“Klute” (1971)

En una entrevista en Moviemaker, Reeves mencionó que la historia de detectives de Alan J. Pakula influyó en la forma de escribir la relación entre Catwoman y Batman en la película de “The Batman”.

